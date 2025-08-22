Khi nào sẽ hết cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1? 22/08/2025 19:35

(PLO)- Dự kiến cầu Bình Triệu 1, Quốc lộ 13 sẽ hoàn thành việc nâng tĩnh không cầu vào cuối tháng 11-2025, lúc này cũng sẽ hết cấm xe ô tô qua cầu này.

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết hiện nay, cầu Bình Triệu 1 đã thi công cọc khoan nhồi và dầm kích đã cơ bản hoàn thành.



TP sẽ cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1 từ ngày 26-8 đến ngày 30-11.

Theo kế hoạch sẽ tiến hành nâng cầu vào ngày 23-8-2025 và hoàn thành công trình vào cuối tháng 11-2025 với chiều cao nâng 1,08m.

Bên cạnh cầu Bình Triệu 1, TP cũng đang thực hiện nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 trên Quốc lộ 1.

Dự kiến cầu Bình Triệu 1, Quốc lộ 13 sẽ hoàn thành việc nâng tĩnh không cầu vào cuối tháng 11-2025, lúc này cũng sẽ hết cấm xe ô tô qua cầu này. Ảnh: ĐT

Hiện nay, đơn vị thi công đang thi công cọc khoan nhồi và dầm kích đã cơ bản hoàn thành. Đồng thời, làm thủ tục để Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV dời ống nước D450 trên cầu.

Theo kế hoạch sẽ tiến hành nâng cầu vào ngày 25-9 và hoàn thành công trình vào cuối tháng 12-2025 với chiều cao nâng 1,25m.

Việc thi công nâng tĩnh không hai cây cầu trên đang được Trung tâm làm, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông thủy và đường bộ.

Đối với giao thông thủy, hiện nay vẫn đang điều tiết luồng nên không ảnh hưởng đến giao thông thủy. Đối với giao thông bộ, các xe ô tô được điều tiết qua cầu Bình triệu 2 và Bình Phước 2.

Sở Xây dựng, chủ đầu tư sẽ phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng khác tuyên truyền, điều tiết giao thông, hạn chế ùn ứ giao thông nhất là tại khu vực cầu Bình Triệu 1.

Hiện nay, công tác nâng kích cầu là một công tác mới. Sau khi hoàn thiện 2 công trình nâng cầu trên, các bên sẽ rà soát đánh giá công tác nâng tĩnh không cầu. Từ đó rà soát các cầu không đồng bộ về tĩnh không cầu trên địa bàn để lên kế hoạch thực hiện.