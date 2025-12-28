TP.HCM nghiên cứu quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu và TP.HCM - Lộc Ninh 28/12/2025 10:01

(PLO)- TP.HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện phương án quy hoạch 2 tuyến đường sắt trọng điểm liên vùng, hoàn thành trước 5-1-2026.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các Sở ban ngành, các đơn vị liên quan về quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối TP.HCM, xét đề nghị của Sở Xây dựng về việc phối hợp, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao Viện Nghiên cứu phát triển TP chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu (đoạn đi qua TP Vũng Tàu cũ) trong quá trình lập, thẩm định Quy hoạch TP.

Nội dung này gửi kết quả nghiên cứu cho Sở Xây dựng trước ngày 5-1-2026.

Đường sắt quốc gia đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông.

UBND TP.HCM giao Ban Quản lý đường sắt đô thị khẩn trương phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC), Tư vấn lập Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối TP.HCM (Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam) và các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch chi tiết tuyến đường sắt TP.HCM - Lộc Ninh (đoạn Bàu Bàng – Dĩ An).

Nội dung này gửi kết quả nghiên cứu cho Sở Xây dựng trước ngày 5-1-2026 theo đúng chỉ đạo của UBND TP.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu (đoạn đi qua TP Vũng Tàu) và tuyến TP.HCM – Lộc Ninh (đoạn Bàu Bàng – Dĩ An) nêu trên, giao Sở Xây dựng cung cấp thông tin quy hoạch hướng tuyến, gửi văn bản cho Bộ Xây dựng trước ngày 10-1-2026, làm cơ sở cập nhật Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối TP.HCM theo đúng quy định.