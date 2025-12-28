TP.HCM nghiên cứu quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu và TP.HCM - Lộc Ninh

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các Sở ban ngành, các đơn vị liên quan về quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối TP.HCM, xét đề nghị của Sở Xây dựng về việc phối hợp, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch.
Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao Viện Nghiên cứu phát triển TP chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu (đoạn đi qua TP Vũng Tàu cũ) trong quá trình lập, thẩm định Quy hoạch TP.
Nội dung này gửi kết quả nghiên cứu cho Sở Xây dựng trước ngày 5-1-2026.
UBND TP.HCM giao Ban Quản lý đường sắt đô thị khẩn trương phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC), Tư vấn lập Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối TP.HCM (Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam) và các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch chi tiết tuyến đường sắt TP.HCM - Lộc Ninh (đoạn Bàu Bàng – Dĩ An).
Nội dung này gửi kết quả nghiên cứu cho Sở Xây dựng trước ngày 5-1-2026 theo đúng chỉ đạo của UBND TP.
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu (đoạn đi qua TP Vũng Tàu) và tuyến TP.HCM – Lộc Ninh (đoạn Bàu Bàng – Dĩ An) nêu trên, giao Sở Xây dựng cung cấp thông tin quy hoạch hướng tuyến, gửi văn bản cho Bộ Xây dựng trước ngày 10-1-2026, làm cơ sở cập nhật Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối TP.HCM theo đúng quy định.
Tuyến đường sắt TP.HCM - Lộc Ninh (đoạn Bàu Bàng - Dĩ An) dài hơn 52km, bắt đầu từ ga An Bình (phường Dĩ An) đến ga Bàu Bàng (xã Bàu Bàng). Dự kiến, tổng nhu cầu sử dụng đất khoảng 193ha, thời gian thực hiện từ 2026 đến 2033. Tuyến có tổng mức đầu tư sơ bộ ước tính hơn 64.000 tỉ đồng.
Theo kế hoạch, tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài 122,7km, các ga chính đi qua Đồng Nai, Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Tuyến đường này là dự án giao thông trọng điểm, được kỳ vọng khai thác tối đa tiềm năng của cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ cũng như cả nước.