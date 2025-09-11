Sở Xây dựng TP.HCM nói về giải pháp giảm kẹt xe ở cầu Bình Triệu 11/09/2025 19:28

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đã triển khai nhiều giải pháp để giảm kẹt xe ở khu vực cầu Bình Triệu.

Chiều 11-9, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tại TP.HCM, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM đã thông tin về tình hình đảm bảo an toàn giao thông sau khi đóng cầu Bình Triệu 1.

Kẹt xe ở khu vực lên cầu Bình Triệu. Ảnh: NHƯ NGỌC

Theo ông Giang, từ ngày 26-8, cầu Bình Triệu 1, cầu Bình Triệu 2 đã được điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1. Tình hình giao thông ổn định trong tuần đầu, sau đó xuất hiện tình trạng ùn xe kéo dài trên Quốc lộ 13 và đường Phạm Văn Đồng.

Nhằm hạn chế tình trạng ùn xe, ngày 9-9, Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra hiện trường với Công an TP, ngày 10-9, Sở Xây dựng tiếp tục họp với các đơn vị có chức năng về các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Qua đó, thống nhất đảo chiều lưu thông tuyến hẻm 153 Quốc lộ 13, phường Bình Thạnh.

Tại đường nhánh từ cầu Bình Lợi xuống Quốc lộ 13 (hướng từ đường Nguyễn Xí đến Quốc lộ 13), tùy theo tình hình thực tế để triển khai thực hiện việc cấm xe ô tô lưu thông vào giờ cao điểm sáng và lưu thông các loại xe vào giờ cao điểm chiều nhằm hạn chế lượng xe lưu thông vào khu vực vòng xoay.

Tại khu vực giao lộ vòng xoay dưới gầm cầu vượt Phạm Văn Đồng – Quốc lộ 13, lắp đặt bổ sung các trụ đèn tín hiệu giao thông nhằm điều tiết lượng phương tiện lưu thông vào cầu Bình Triệu 2.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung thực hiện thi công vào ban đêm, ban ngày dành tối đa mặt đường cho lưu thông.

Đồng thời, sửa chữa ngay các vị trí mặt đường hư hỏng tại đường nhánh rẽ từ Quốc lộ 13 (Phường Bình Thạnh) lưu thông lên cầu Bình Triệu 2, tại khu vực các mố cầu đảm bảo lưu thông êm thuận, an toàn thi công, phù hợp với mỗi giai đoạn nâng kích cầu.

Ông Giang cho biết Sở Xây dựng cũng tăng cường theo dõi tình hình giao thông trong khu vực thông qua hệ thống camera giám sát giao thông để kịp thời đăng tải thông tin giao thông lên hệ thống bảng quảng báo, cung cấp cho Đài VOV, VOH kịp thời thông tin đến người dân lựa chọn lộ trình lưu thông phù hợp.

Ngoài ra, còn đề nghị Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông điều chỉnh thời gian xuất bến xe khách tại Bến xe Miền Đông cũ (trên đường Đinh Bộ Lĩnh), không lưu thông vào giờ cao điểm sáng, chiều; thông báo đến các nhà xe lựa chọn lộ trình lưu thông vào Bến xe Miền Đông cũ cho phù hợp, tránh sử dụng tuyến Quốc lộ 13 để lưu thông.

Sở Xây dựng đề nghị Công an UBND TP.HCM và UBND các phường Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Hiệp Bình, Thạnh Mỹ Tây chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, phối hợp xử lý các phương tiện lưu thông, dừng đỗ xe không đúng quy định, lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán,… nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13, đường Nguyễn Xí.