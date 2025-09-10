Sáng nay chặn ô tô từ cầu Bình Lợi xuống cầu Bình Triệu, ùn ứ tiếp tục kéo dài 10/09/2025 09:02

Sáng 10-9, giao thông tại khu vực cầu Bình Lợi, Quốc lộ 13, đường Phạm Văn Đồng,... tiếp tục rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài.

Ùn ứ kéo dài trên Quốc lộ 13.

Dòng xe từ đường Phạm Văn Đồng đổ về Quốc lộ 13.

Theo đó, tại nhánh đường dẫn từ cầu Bình Lợi xuống vòng xoay Phạm Văn Đồng - Quốc lộ 13 và cầu Bình Triệu 2, ô tô vẫn bị chặn, chỉ cho phép xe máy lưu thông để giảm áp lực giao thông qua khu vực.

Xe máy được lưu thông xuống cầu Bình Lợi, ô tô vẫn bị chặn.

Ghi nhận của PLO lúc 7 giờ 30, khu vực đang là "điểm nóng" ùn ứ thời gian qua tiếp tục rơi vào cảnh quá tải. Trên Quốc lộ 13, xe cộ ken đặc, một chiếc xe cứu thương đang len lỏi trong dòng phương tiện, cố gắng di chuyển theo hướng từ Bình Dương cũ vào trung tâm TP.HCM.

Xe cứu thương vất vả thoát khỏi điểm nghẽn.

Xe máy len lỏi tìm lối thoát.

"Trước đây, khu vực này đã ùn ứ nghiêm trọng, thời gian này sửa cầu lại càng ùn ứ hơn. Tuy nhiên, việc có hàng loạt điều chỉnh giao thông mới khiến nhiều người bỡ ngỡ, không biết đi thế nào. Hy vọng cầu sớm sửa xong để tình hình giao thông qua khu vực ổn định hơn" - anh Trần Minh Hiếu (tài xế xe ôm công nghệ) nói.

Khu vực lối lên cầu Bình Triệu 2 vẫn ùn ứ.

Xe cộ ken đặc.

Tình trạng ùn ứ gia tăng nhiều ngày qua xuất phát từ việc cầu Bình Triệu 1 chính thức cấm ô tô lưu thông từ ngày 26-8 nhằm phục vụ công tác nâng tĩnh không cầu. Toàn bộ lưu lượng ô tô buộc phải dồn qua cầu Bình Triệu 2, nơi đã được mở thêm một làn đường ngược chiều để “chia lửa”.

CSGT túc trực điều tiết giao thông qua khu vực.

Kể từ khi cấm ô tô qua cầu Bình Triệu 1, tình trạng ùn ứ liên tục xảy ra trên hai trục đường lớn là đại lộ Phạm Văn Đồng và Quốc lộ 13, vốn là cửa ngõ chính phía Đông TP.HCM.

Cửa ngõ phía Đông TP.HCM liên tục quá tải.

Kể từ khi chặn xe ô tô xuống cầu Bình Lợi, các phương tiện phải quay đầu trên Phạm Văn Đồng.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình giao thông, chiều 9-9, các đơn vị liên quan tiến hành đóng tạm thời tuyến đường dẫn từ cầu Bình Lợi xuống vòng xoay Phạm Văn Đồng - Quốc lộ 13, cấm tất cả các loại xe lưu thông qua đây. Mục tiêu là giảm bớt áp lực giao thông dồn về khu vực cầu Bình Triệu.

Tuy nhiên, đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, do tình trạng ùn tắc tiếp tục gia tăng, Trung tâm quản lý Giao thông đường bộ đã điều chỉnh phương án: chỉ cấm ô tô lưu thông xuống nhánh đường này, trong khi xe máy vẫn được phép di chuyển bình thường.

Đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TP.HCM) thông tin, sáng nay các đơn vị sẽ tiến hành họp bàn, đánh giá lại các phương án để đưa ra giải pháp tốt nhất để kéo giảm ùn ứ giao thông cho khu vực, giúp người dân di chuyển thuận lợi hơn. Đồng thời, Trung tâm đang đẩy nhanh tiến độ nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1, thi công ngày đêm để rút ngắn thời gian, sớm hoàn trả mặt bằng cho xe lưu thông.