Yêu cầu xử lý ùn tắc trên Quốc lộ 13 và đường Mỹ Phước - Tân Vạn 09/09/2025 14:12

(PLO)- TP.HCM yêu cầu khẩn trương triển khai các giải pháp để giải quyết ùn tắc giao thông, ngập úng trên Quốc lộ 13 và đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên Quốc lộ 13 và đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Cụ thể, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTTP, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật - Becamex IJC được giao tăng cường rà soát, kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng hệ thống đèn tín hiệu giao thông, rà soát điều chỉnh các pha đèn tín hiệu đảm bảo phù hợp với mật độ phương tiện lưu thông, đảm bảo giao thông được thông suốt, an toàn.

TP.HCM yêu cầu xử lý ùn tắc, ngập úng trên Quốc lộ 13.

Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu tiếp tục phối hợp thực hiện các biện pháp khắc phục ùn tắc giao thông, trong đó tập trung triển khai phương án phân luồng xe mô tô, xe gắn máy tại các khu vực giao lộ; Tiếp tục triển khai giải pháp cho ô tô con đi vào làn xe hai bánh tại khu vực giao lộ để phòng, chống ùn tắc giao thông; bổ sung các vạch kẻ dẫn hướng qua giao lộ.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTTP được giao rà soát, tiếp nhận toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu giao lộ Phạm Ngọc Thạch và đường Mỹ Phước - Tân Vạn để quản lý, khai thác, bảo trì.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai phương án tháo dỡ vòng xoay Võ Văn Kiệt, vòng xoay Mỹ Phước 3 trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đồng thời bổ sung tín hiệu đèn giao thông để đảm bảo an toàn giao thông.

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật - Becamex IJC tiếp tục triển khai lập hồ sơ, phương án thiết kế, thực hiện cải tạo một số giao lộ trên Quốc lộ 13 theo đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương trước đây (như ngã 3 Cây Trôm, vòng xoay sân vận động Bình Dương, các giao lộ Quốc lộ 13 - đường Hồ Văn Cống và Quốc lộ 13 - đường Nguyễn Chí Thanh,…).

Đồng thời tháo dỡ biển báo cấm xe hai bánh rẽ trái trên Quốc lộ 13 tại ngã 3 Cây Trôm (hướng lưu thông từ trạm thu phí Suối Giữa về hướng cầu Vĩnh Bình).

Di dời hệ thống chiếu sáng khu vực ngã tư cầu Ông Bố để tạo làn rẽ phải liên tục hướng từ ĐT.743C vào Quốc lộ 13; rà soát, kiểm tra hệ thống cống thoát nước tuyến Quốc lộ 13, để kịp thời nạo vét, khai thông, tăng cường khả năng thoát nước, phòng tránh ngập nước trên đường khi mưa lớn gây ảnh hưởng đến phương tiện lưu thông.

UBND các phường, xã được giao chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ; các hành vi vi phạm trật tự lòng, lề đường, vỉa hè; xử lý tình trạng xả nước, rác thải ra đường...

Sở Xây dựng đề nghị Phòng CSGT - Công an Thành phố tiếp tục tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên tuyến, đồng thời tăng cường xử phạt các trường hợp vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát giao thông.