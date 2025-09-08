Ùn ứ khu vực cầu Bình Triệu ngày càng nghiêm trọng, áp dụng nhiều giải pháp 08/09/2025 15:26

Từ khi triển khai việc nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 từ cuối tháng 8, tình trạng ùn ứ phương tiện vào giờ cao điểm tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM trở nên căng thẳng hơn. Để giảm áp lực giao thông, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp.

Mất gấp đôi thời gian di chuyển

Anh Nguyễn Hữu Huy (phường Hiệp Bình), người thường xuyên di chuyển trên cung đường từ Quốc lộ 13 đến vòng xoay Điện Biên Phủ và ngược lại, cho biết từ khi cấm xe qua cầu Bình Triệu 1, không chỉ đoạn từ ngã tư Hàng Xanh đến giao lộ Phạm Văn Đồng mà cả hai chiều đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Đinh Bộ Lĩnh đều đặc kín xe. Có những ngày, ùn ứ lan xa, tràn ra cả Quốc lộ 13 và đường Phạm Văn Đồng, Đặng Thùy Trâm...

Ùn ứ cầu Bình Lợi sáng 8-9.

"Hướng đi đường Phạm Văn Đồng thì xe kẹt kéo dài đến tận Gigamall, dòng xe chôn chân trên cầu Bình Lợi. Có lần từ Gigamall, xe của tôi nhích từng chút về đến vòng xoay cầu Bình Lợi mất gần 30 phút rồi đứng im trong vòng xoay cả tiếng đồng hồ. Khi thoát được ra để rẽ vào Đinh Bộ Lĩnh, tôi lại mất thêm gần 1 tiếng nữa mới đến được vòng xoay Điện Biên Phủ. Với khoảng thời gian đó nếu chạy xe xuống phường Vũng Tàu có thể còn nhanh hơn" - anh Huy nói.

Ùn ứ lối đi lên cầu Bình Triệu 2 sáng 8-9.

Còn bạn Ngô Thành Đạt, sinh viên trường Đại học GTVT bức xúc: "Ngày nào tôi cũng phải đi qua cầu Bình Triệu hai lần, sáng đi tối về, chưa một lần nào thong thả. Tình trạng kẹt xe ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM, đặc biệt là quanh khu vực cầu Bình Triệu vốn đã kẹt thường xuyên thì nay càng thêm căng thẳng. Mỗi ngày, tôi mất gấp đôi thời gian để di chuyển vì ùn ứ."

Giao thông cửa ngõ phía Đông liên tục quá tải.

Dòng xe ken đặc, nhích từng chút một.

Nhiều giải pháp kéo giảm ùn ứ

Theo ghi nhận của PLO, những ngày qua, cầu Bình Triệu 1 đang bước vào giai đoạn thi công nâng tĩnh không bằng hệ thống kích thủy lực đồng bộ. Đây là lần đầu tiên TP.HCM áp dụng công nghệ này, cho phép nâng cả công trình nặng hàng chục ngàn tấn lên cao mà không cần tháo dỡ hay xây mới.

Cầu Bình Triệu 1 đang nâng tĩnh không.

Cầu Bình Triệu 1 được lắp đặt cầu tạm bằng thép.

Để đảm bảo giao thông không bị gián đoạn trong suốt quá trình thi công, đơn vị thi công đã lắp đặt hai cầu tạm bằng thép tại lối lên xuống cầu trên cầu Bình Triệu 1, nhằm duy trì luồng xe hai bánh.

Xe 2 bánh vẫn lưu thông trong quá trình nâng tĩnh không.

Công nghệ nâng cầu phụ thuộc vào hệ thống điều khiển các kích thủy lực.

Cầu tạm được thiết kế chia làm hai phần, liên kết bằng bản lề. Một đầu được cố định vào mố cầu, đầu còn lại gác lên phần nhịp đang nâng, tạo thành một khớp nối linh hoạt. Nhờ vậy, xe máy có thể di chuyển an toàn qua khu vực chênh cao giữa phần cầu cố định và phần cầu đang được nâng.

Hệ thống kích thủy lực bố trí dưới các nhịp cầu.

Trung tâm Quản lý hạ tầng Giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết, kể từ ngày 26-8, việc nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13 đã chính thức được triển khai. Việc thi công này sẽ khiến giao thông trên trục Quốc lộ 13 cùng các tuyến lân cận có nhiều biến động.

Để hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, các đơn vị liên quan đã tích cực phối hợp, triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm áp lực giao thông khu vực. Đáng chú ý là giải pháp bố trí thêm đèn tín hiệu giao thông khu vực vòng xoay cầu Bình Lợi để điều tiết giao thông nút giao Phạm Văn Đồng và Quốc lộ 13.

Công nhân, máy móc thi công.

Cạnh đó, phương án phân luồng xe từ xa đã được áp dụng và sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới. Lực lượng CSGT cùng thanh tra giao thông đã lắp đặt biển báo và bảng hướng dẫn ngay từ các tuyến đường chính như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, cũng như khu vực ngã tư Hàng Xanh để người dân có thể nắm bắt sớm và chủ động lựa chọn lộ trình thay thế.

Dự kiến cuối tháng 11, việc nâng tĩnh không cầu sẽ hoàn thành.

Toàn cảnh dự án.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 có tổng vốn đầu tư 132 tỉ đồng.

Một số hạng mục thi công cũng được sắp xếp thực hiện vào ban đêm hoặc ngoài giờ cao điểm nhằm giảm thiểu tác động đến giao thông chung. Ngoài ra, các lực lượng còn thiết lập nhóm trao đổi trực tuyến qua ứng dụng Zalo để thường xuyên cập nhật tình hình, phối hợp điều tiết và xử lý nhanh các sự cố, va chạm hay ùn tắc đột xuất.

Trung tâm Quản lý hạ tầng Giao thông đường bộ cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ, nỗ lực tối đa nhằm rút ngắn thời gian thi công xuống mức ngắn nhất có thể để tạo thuận lợi cho người dân.