TP.HCM: Mở lại lối xuống cầu Bình Lợi vì ùn tắc nghiêm trọng 09/09/2025 18:24

(PLO)- Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ cho biết việc đóng tạm lối từ cầu Bình Lợi xuống vòng xoay Phạm Văn Đồng - quốc lộ 13 để giảm ùn ứ cho khu vực, song do ùn ứ gia tăng nên đã mở lại.

Chiều 9-9, lối từ cầu Bình Lợi xuống vòng xoay Phạm Văn Đồng - quốc lộ 13 bị đóng, khiến nhiều người đi đường lúng túng do không được thông tin từ xa, buộc phải vòng lại theo tuyến đường khá xa.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV PLO đến 18 giờ, đường đã được mở lại cho các phương tiện lưu thông bình thường.

"Do ùn ứ kéo dài nên các đơn vị đã tiến hành mở lại đường cho các phương tiện lưu thông. Đến sáng mai sẽ tiến hành họp bàn và đưa ra phương án phân luồng giao thông cho khu vực" - đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ thông tin với PLO.

Lối từ cầu Bình Lợi xuống vòng xoay đã mở lại.

Đến 18 giờ, ùn ứ vẫn nghiêm trọng.

Cầu Bình Lợi đóng tạm lối xuống vòng xoay Phạm Văn Đồng - Quốc Lộ 13.

Trước đó, ghi nhận của PLO lúc 17 giờ, đoạn đường từ cầu Bình Lợi dẫn xuống vòng xoay Phạm Văn Đồng - quốc lộ 13 đã bị rào chắn bằng dải phân cách, giăng dây, ngăn không cho phương tiện lưu thông. Lực lượng bảo vệ túc trực tại khu vực để hướng dẫn và kiểm soát.

Trường hợp của chị Bùi Khả Hân, sinh viên Đại học Luật là một ví dụ điển hình. Chị dừng xe khá lâu trên cầu vì không biết đường đi tiếp. Ban đầu, chị dự định từ cầu Bình Lợi rẽ trái vào Quốc lộ 13 thông qua vòng xoay, nhưng lối xuống bị đóng nên phải hỏi bảo vệ để tìm lối đi khác. Cuối cùng, chị phải chạy lên phía giao lộ gần Giga Mall rồi quay đầu, tiếp tục di chuyển một đoạn mới có thể rẽ phải vào Quốc lộ 13.

Khu vực ùn ứ.

Tương tự, anh Hữu Hướng, một người đi đường cho biết anh không thấy bất kỳ biển báo hay thông báo cấm đường nào từ xa. Chỉ khi đến nơi, anh mới phát hiện lối rẽ xuống vòng xoay đã bị chặn, buộc phải dừng lại và tìm đường khác để vòng xuống cầu Bình Triệu 2, vào trung tâm TP.HCM.

Không ít người đi xe máy rơi vào tình huống như anh Hướng. Do bất ngờ và không biết cách xử lý, nhiều người buộc phải dừng xe giữa đường, hỏi han nhân viên bảo vệ, dẫn đến tình trạng ùn ứ cục bộ tại khu vực này.

Xe nhích từng chút một trên cầu.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, tình trạng ùn tắc bắt đầu nghiêm trọng hơn. Xe cộ di chuyển chậm chạp, nhích từng chút một trên cầu Bình Lợi và tuyến đường Phạm Văn Đồng.

Khu vực bị đóng từ hôm nay để giảm ùn ứ.

Trao đổi với PV PLO, đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) xác nhận, từ sáng 9-9, đơn vị đã triển khai các phương án để đóng tạm lối xuống từ cầu Bình Lợi dẫn vào vòng xoay Phạm Văn Đồng - quốc lộ 13.

Đây là phương án do các bên liên quan nghiên cứu và triển khai thí điểm. Sau thời gian theo dõi và đánh giá hiệu quả thực tế, cơ quan chức năng sẽ có những điều chỉnh phù hợp.

Mục tiêu của biện pháp này là góp phần giảm thiểu tình trạng ùn ứ xảy ra tại khu vực vòng xoay Phạm Văn Đồng - quốc lộ 13 cũng như khu vực cầu Bình Triệu. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng để theo dõi, điều chỉnh, đảm bảo việc lưu thông của người dân diễn ra thuận lợi.

Song song với việc đóng tạm lối xuống này, các đơn vị chức năng cũng đã bố trí lực lượng điều tiết và phân luồng tại hai điểm nóng giao thông là giao lộ Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí và Phạm Văn Đồng - đường số 20, nhằm giảm thiểu ùn tắc trong giờ cao điểm.

Khu vực được giăng dây, không cho xe đi vào.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, tình hình giao thông tại vòng xoay Phạm Văn Đồng - quốc lộ 13 hiện đang rất phức tạp. Lượng phương tiện đổ về từ nhiều hướng cùng lúc, cộng với các giao cắt dày đặc, khiến khu vực này thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải.

Trước thực tế đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã đề xuất phương án tạm đóng nhánh rẽ phải từ cầu Bình Lợi xuống vòng xoay để chủ động điều tiết lưu lượng phương tiện.

Ngày đầu thí điểm, người dân còn lúng túng.