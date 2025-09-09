Từ chiều nay, người dân chọn lộ trình này để không bị ùn tắc ở cầu Bình Triệu 2 09/09/2025 16:57

(PLO)- Phòng CSGT (PC08) - Công an TP.HCM hướng dẫn người dân các hướng lưu thông để không bị ùn tắc quanh khu vực cầu Bình Triệu 2.

Nhằm đảm bảo việc lưu thông cho người dân được thuận tiện, Phòng CSGT (PC08) - Công an TP.HCM thông tin lộ trình thay thế để tránh ùn tắc giao thông quanh khu vực cầu Bình Triệu 2.

Lộ trình cho người không đi qua cầu Bình Triệu 2

Lộ trình 1: Vòng xoay Bình Phuớc - QL13 - vòng xoay Bình Triệu rẽ phải đi Phạm Văn Đồng - cầu Bình Lợi - rẽ trái vào Nguyễn Xí - rẽ phải Đinh Bộ Lĩnh.

Lộ trình 2: Vòng xoay Bình Phuớc - QL13 - rẽ trái vào Hiệp Bình - rẽ trái Phạm Văn Đồng - rẽ phải vào Kha Vạn Cân - rẽ phải đi đường số 2 - rẽ phải đi Nguyễn Văn Bá - đến Võ Nguyên Giáp - cầu Rạch Chiếc - cầu Sài Gòn.

Lộ trình 3: Vòng xoay Linh Xuân - Phạm Văn Đồng - rẽ trái đi Tô Ngọc Vân - Chợ Thủ Đức - Võ Văn Ngân - rẽ phải vào Đặng Văn Bi - rẽ phải vào Nguyễn Văn Bá - đến Võ Nguyên Giáp - cầu Rạch Chiếc - cầu Sài Gòn.

Lộ trình cho người đi qua cầu Bình Triệu 2

Lộ trình 1: QL13 - Phạm Văn Đồng - Cầu Bình Lợi - Nguyễn Xí - Nơ Trang Long - Phan Đăng Lưu - Lê Văn Duyệt - Trung tâm TP.HCM.

Lộ trình 2: QL13 - Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị- Nơ Trang Long - Phan Đăng Lưu-Lê Văn Duyệt - Trung tâm TP.HCM.

Lộ Trình 3: QL13 - Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí - Đinh Bộ Lĩnh - Điện Biên Phủ - Trung tâm TP.HCM.

Lộ trình cho người dân đi từ trung tâm TP.HCM

Lộ trình 1: Lê Văn Duyệt - Phan Đăng Lưu - Nơ Trang Long - Nguyễn Xí - Phạm Văn Đồng - Cầu Bình Lợi - QL13.

Lộ trình 2: Vòng Xoay Hàng Xanh - Xô Viết Nghệ Tĩnh - QL13 - Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí - Phạm Văn Đồng - Cầu Bình Lợi - QL13.

Lộ trình 3: Nguyễn Hữu Cảnh - Điện Biên Phủ - Cầu Sài Gòn - Võ Nguyên Giáp (Xa Lộ Hà Nội) – Nguyễn Văn Bá – Đường số 2 - Phạm Văn Đồng.