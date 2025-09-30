Ngắm cầu Bình Triệu 1 sau hoàn tất kích nâng, lên cao thêm 1,08m 30/09/2025 14:05

(PLO)- Cầu Bình Triệu 1 đã hoàn tất nâng tĩnh không, đến cuối tháng 11 sẽ hoàn thành để ôtô qua lại bình thường.