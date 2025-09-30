Ngắm cầu Bình Triệu 1 sau hoàn tất kích nâng, lên cao thêm 1,08m
NHƯ NGỌC - THUẬN VĂN
(PLO)- Cầu Bình Triệu 1 đã hoàn tất nâng tĩnh không, đến cuối tháng 11 sẽ hoàn thành để ôtô qua lại bình thường.
Hình ảnh tại công trường cho thấy phần nhịp đã tách hẳn khỏi đầu mố cầu, tạo nên khoảng hở rõ rệt, minh chứng cho một quá trình nâng cao công phu, chính xác đến từng milimet.
Quá trình kích nâng nhịp cầu, mỗi liên nhịp nặng hàng ngàn tấn được thực hiện bằng kích thủy lực và hệ thống tấm chêm thép xếp chồng, với độ sai số chỉ 1mm, đảm bảo độ cân bằng tuyệt đối cho toàn bộ kết cấu.