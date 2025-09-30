Ngắm cầu Bình Triệu 1 sau hoàn tất kích nâng, lên cao thêm 1,08m

NHƯ NGỌC - THUẬN VĂN

(PLO)- Cầu Bình Triệu 1 đã hoàn tất nâng tĩnh không, đến cuối tháng 11 sẽ hoàn thành để ôtô qua lại bình thường.

Sau hơn một tháng thi công liên tục, cầu Bình Triệu 1 (TP.HCM), tuyến huyết mạch bắc qua sông Sài Gòn đã chính thức hoàn tất giai đoạn kích nâng tĩnh không vào ngày 30-9.
Đây là dấu mốc quan trọng, đưa cây cầu bước sang giai đoạn cuối cùng: gia cố kết cấu, hoàn thiện mặt đường để sớm thông xe trở lại.
Theo ghi nhận của pv PLO ngày 30-9, nhịp cầu đã được nâng lên 1,08 mét, chạm tới cao độ tĩnh không 7 m theo yêu cầu kỹ thuật.
Hình ảnh tại công trường cho thấy phần nhịp đã tách hẳn khỏi đầu mố cầu, tạo nên khoảng hở rõ rệt, minh chứng cho một quá trình nâng cao công phu, chính xác đến từng milimet.
Ông Nguyễn Viết Quang, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng số 2, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, thuộc Sở Xây dựng TP.HCM trực tiếp có mặt tại công trường sáng nay cùng các nhà thầu kiểm tra hiện trạng.
Quá trình kích nâng nhịp cầu, mỗi liên nhịp nặng hàng ngàn tấn được thực hiện bằng kích thủy lực và hệ thống tấm chêm thép xếp chồng, với độ sai số chỉ 1mm, đảm bảo độ cân bằng tuyệt đối cho toàn bộ kết cấu.
Toàn cảnh thi công bên dưới cầu.
Tại mỗi trụ cầu giữa sông, kỹ sư và công nhân vẫn túc trực 24/24, vừa vận hành kích, vừa cẩn trọng bổ sung tấm chêm sau mỗi đợt nâng.
Một công nhân tại công trình cho biết, thời gian qua các đơn vị luôn nỗ lực thi công ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm hoàn trả mặt bằng cho phương tiện lưu thông.
Xe máy vẫn được phép lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 trong quá trình nâng tĩnh không.
Xe ô tô được điều tiết rẽ hướng qua cầu Bình Triệu 2.
Dưới gầm cầu, hàng trăm tấm kê thép đỡ lấy kết cấu đồ sộ, tạo nên một công trường tĩnh lặng mà căng thẳng đến từng nhịp thép.
Kết thúc giai đoạn nâng tĩnh không, dự án chuyển sang giai đoạn thi công xà mũ và cố định nhịp cầu với trụ đỡ, một công đoạn cũng không kém phần phức tạp.
"Sau giai đoạn nâng tĩnh không, phần thi công bên dưới được đánh giá là phức tạp và nặng nề hơn, vì là kết cấu chịu lực của cầu nên phải cẩn thận tuyệt đối" - ông Quang cho biết.
Toàn bộ hệ thống trụ sẽ được gia cố thêm để chịu tải trọng động, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi ô tô lưu thông trở lại.
Song song, nhà thầu cũng đang triển khai vuốt nối cao độ tại các điểm giao cắt giữa cầu và mặt đường cũ. Công việc được thực hiện luân phiên từng làn, vừa đảm bảo tiến độ, vừa không làm gián đoạn giao thông.
Trong suốt thời gian kích nâng, cầu tạm bằng thép đã phát huy vai trò hiệu quả, giúp xe máy lưu thông an toàn qua điểm chênh lệch độ cao.
Sau khi kết thúc dự án tại cầu Bình Triệu 1, đơn vị thi công sẽ rút toàn bộ thiết bị, nhân lực, chuẩn bị bước vào giai đoạn thi công cầu Bình Phước 1, công trình tiếp theo trên tuyến Quốc lộ 1. Theo chủ đầu tư, việc phân luồng giao thông tại Bình Phước 1 sẽ nhẹ nhàng hơn, do không nằm trong khu vực nút giao phức tạp như Bình Triệu.
Việc nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 thời gian qua đã tác động đến tình hình giao thông. Các đơn vị đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian để sớm hoàn trả mặt bằng, ổn định tình hình giao thông.
