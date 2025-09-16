Cấp thiết mở lại phà Bình Quới giảm ùn ứ khu vực cầu Bình Triệu 16/09/2025 06:00

Trước đây, mỗi chuyến phà Bình Quới kết nối phường Bình Quới - phường Thủ Đức (TP.HCM) chỉ mất vài phút qua sông, giá vé rẻ, học sinh, sinh viên còn được miễn phí hoàn toàn. Nhờ đó, bến phà không chỉ là phương tiện giao thông bình dân thuận tiện mà còn góp phần quan trọng trong việc giảm tải cho các tuyến đường bộ xung quanh khu vực vốn đã thường xuyên kẹt xe.

Tuy nhiên, từ khi bến phà ngừng hoạt động, áp lực giao thông đã dồn hết về cầu Bình Triệu - tuyến đường kết nối chính giữa bán đảo Thanh Đa và khu vực Thủ Đức. Tình trạng ùn tắc tại khu vực này ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt trong giai đoạn cầu Bình Triệu 1 đang nâng tĩnh không, dự kiến kéo dài đến cuối tháng 11.

Ghi nhận của PLO ngày 15-9 tại khu vực bến phà Bình Quới, phía phường Thủ Đức hiện vẫn bị rào chắn bằng hàng rào. Bến phà trở thành điểm dừng chân tạm thời của các tài xế xe công nghệ.

Còn bến phà phía phường Bình Quới vẫn lác đác có vài chiếc phà nằm trên sông, chiếc phà nhộn nhịp ngày nào hiện tại trở thành điểm tụ tập, câu cá của người dân.

Phà Bình Quới dừng hoạt động hơn 1 năm nay.

Anh Nguyễn Hữu Tài, tài xế xe ôm công nghệ cho biết, dù biết phà đã ngưng hoạt động nhưng thỉnh thoảng anh vẫn vòng qua bến để xem phà chạy lại chưa.

“Bình thường tôi đi đường Kha Vạn Cân rồi rẽ vào phà, đi qua Bình Quới để vào trung tâm TP.HCM. Khi không có phà, đường vòng xa hơn 10 km, mất thêm 30 phút"- anh Tài nói.

Cùng tâm trạng, chị Trương Lệ Đình (phường Bình Quới) tiếc nuối: “Hồi đó, chỉ cần qua phà là tới bên kia để đi học, đi làm. Giờ phải chạy vòng thêm gần 10 km, chưa kể cầu Bình Triệu ngày nào cũng ùn tắc. Trước đây đi chừng 5 phút là tới, giờ mất 30-35 phút là bình thường".

Phà giúp rút ngắn khoảng cách, thời gian di chuyển.

"Từ bờ Thủ Đức cũ nhìn sang Bình Quới chỉ cách nhau một khúc sông ngắn mà phải mất mấy chục phút đi vòng trên đường bộ. Trước đây, toàn bộ hành trình qua phà, kể cả thời gian chờ, chỉ mất khoảng 10 phút. Nay vào giờ cao điểm, việc ước lượng thời gian đến nơi là điều rất khó bởi các tuyến đường dẫn ra cầu Bình Triệu luôn trong tình trạng ùn ứ kéo dài" - anh Lương Chí Cường (phường Linh Xuân) nói.

Có thể nói bến phà Bình Quới – Thanh Đa được xem là trợ thủ quan trọng để kết nối đôi bờ sông Sài Gòn, giảm áp lực cho cầu Bình Triệu. Tuy nhiên, kể từ tháng 6-2023, bến phà phải dừng hoạt động theo quyết định của cơ quan quản lý.

Địa phương ủng hộ phương án chạy lại phà

Trao đổi với PLO, ông Đặng Minh Nguyên, Chủ tịch UBND phường Bình Quới cho biết địa phương đã rất nhiều lần thông tin, hướng dẫn cho chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục liên quan để phà được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, đến nay phía công ty vẫn chưa hoàn thiện đủ hồ sơ pháp lý, do đó chưa thể công bố hoạt động lại bến phà.

UBND phường nhận định nhu cầu sử dụng phà của người dân là có thật và rất cấp thiết. Việc đưa bến khách ngang sông Bình Quới trở lại hoạt động sẽ giúp rút ngắn quãng đường, tạo thuận lợi lớn trong di chuyển hàng ngày. Tuy nhiên, điều này phải được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, đặc biệt là về mặt pháp lý liên quan đến phạm vi đất sử dụng tại hai đầu bến.

Theo đó, Công ty TNHH TMDV Vận tải Bến Đò Bình Quới - đơn vị khai thác phà cần nhanh chóng liên hệ với các cơ quan chức năng để hoàn tất hồ sơ pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất tại vị trí hai đầu bến. Sau khi có đầy đủ hồ sơ, công ty phải lập thủ tục công bố hoạt động tại UBND phường Bình Quới và phường Thủ Đức để đảm bảo phà có thể hoạt động hợp pháp trở lại.

Vướng pháp lý, phà Bình Quới vẫn chưa thể hoạt động trở lại.

Đại diện UBND phường Thủ Đức cũng xác nhận, địa phương hoàn toàn ủng hộ việc tái khởi động tuyến phà Bình Quới bởi đây là nhu cầu chính đáng và cấp thiết của người dân. Phường cũng đã hướng dẫn cụ thể cho phía chủ đầu tư về các quy trình, yêu cầu pháp lý cần thực hiện, lần gần nhất là công văn ngày 21-8 về việc thuê đất để gia hạn làm bến phà.