Cầu Bình Triệu 1 đã hoàn tất việc nâng tĩnh không cầu 28/09/2025 15:00

(PLO)- Đến nay, công tác nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên tuyến Quốc lộ 13 đã hoàn tất , hoàn thành 108cm trên tổng số 108cm cần nâng theo kế hoạch.

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đến ngày 28-9, cầu Bình Triệu 1 đã hoàn tất việc nâng tĩnh không cầu. Đây là một giai đoạn quan trọng của dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1.

Sau bước nâng tĩnh không, các đơn vị sẽ tiến hành gia cố kết cấu, hoàn thiện mặt cầu, đồng thời triển khai gia cố khe co giãn, điều chỉnh đường dẫn...và dự kiến cuối tháng 11-2025 sẽ hoàn thành. Sau các bước trên, cầu Bình Triệu 1 sẽ bảo đảm để vận hành an toàn.

Cầu Bình Triệu 1 đã hoàn tất việc nâng tĩnh không cầu. Ảnh: ĐT

Thời gian qua, để nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1, các kỹ sư đã dùng công nghệ kích thủy lực đồng bộ. Từ đó, giúp nâng cả khối kết cấu nặng 11.000 tấn lên cao mà không phải tháo dỡ nhịp cầu. Với phương án thi công trên sẽ giảm thời gian thi công, hạn chế ảnh hưởng giao thông đường thủy và đường bộ.

Để đảm bảo đi lại, TP.HCM đã tổ chức phân luồng giao thông theo phương án tối ưu. Trong đó, xe máy được lưu thông trên cầu Bình Triệu 1, ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 2.

Được biết, ngay sau khi hoàn tất các thủ tục, các kỹ sư sẽ chuyển sang nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 trên tuyến Quốc lộ 1.