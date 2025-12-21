Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng: 5 bảo đảm, 6 đột phá 21/12/2025 17:02

(PLO)- Thủ tướng đánh giá phát triển hạ tầng là điểm sáng của ngành xây dựng năm 2025, trong đó Bộ Xây dựng góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc.

Sáng 21-12, tại hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành xây dựng, Thủ tướng cho biết phát triển hạ tầng tiếp tục là điểm sáng nổi bật của ngành. Đặc biệt, Bộ Xây dựng đã góp phần quan trọng hoàn thành chỉ tiêu xây dựng 3.000 km đường bộ cao tốc mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra.

“Thời điểm đặt mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc, cả nước mới có chưa đến 1.000 km sau 20 năm đầu tư. Nhưng chỉ trong 5 năm qua, chúng ta đã đầu tư xây dựng thêm 2.000 km, gấp hơn 2 lần của 20 năm trước cộng lại”- Thủ tướng nói.

Năm 2025 ngành có nhiều đột phá

Đánh giá kết quả của Bộ Xây dựng và ngành xây dựng trong năm qua, Thủ tướng khái quát bằng 32 chữ: Thể chế hoàn thiện - Quy hoạch đồng bộ - Hạ tầng đột phá - Bộ máy tinh gọn - Nội bộ đoàn kết - Chuyển đổi xanh - số - Đô thị phát triển - Nông thôn đổi mới.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong thành tựu chung của đất nước nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt trong năm 2025, có sự đóng góp rất tích cực của Bộ Xây dựng và ngành xây dựng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ngành xây dựng sáng nay. Ảnh: V.LONG

Về hoàn thiện thể chế, Bộ Xây dựng đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua 4 luật, 2 nghị quyết, trong đó có các cơ chế, chính sách đặc thù cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, mạng lưới đường sắt đô thị tại TP Hà Nội, TP.HCM và phát triển nhà ở xã hội.

Người đứng đầu Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Bộ Xây dựng trong việc tổ chức thành công ba đợt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật vào các dịp 19-4, 19-8 và 19-12, với tổng cộng 564 công trình, dự án lớn, trọng điểm quốc gia, tổng vốn đầu tư hơn 5,1 triệu tỉ đồng.

Trong tổng mức đầu tư này, khoảng 74% là vốn tư nhân và các thành phần kinh tế khác; vốn đầu tư công đã phát huy vai trò dẫn dắt, kích hoạt nguồn lực xã hội.

“Năm qua, Bộ Xây dựng đã có nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ để tháo gỡ khó khăn, ổn định và lành mạnh hóa thị trường bất động sản; tập trung phát triển nhà ở xã hội, tạo nền tảng để hoàn thành 1 triệu căn sớm hơn 2 năm, vào năm 2028. Hạ tầng sân bay, bến cảng, 1.701 km đường ven biển và các trung tâm dữ liệu cũng được đẩy mạnh đầu tư”- Thủ tướng nhìn nhận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cho biết năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2026-2030, với yêu cầu rất cao, trong đó có mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển nhanh, bền vững, xanh hóa và số hóa.

Hiện nay, ngành xây dựng đang tăng trưởng trên 9%, đóng góp khoảng 1,96 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP. Những năm tới, ngành cần tiếp tục nỗ lực để đạt mức tăng trưởng hai con số.

Tránh tình trạng dự án đội vốn

Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng tập trung thực hiện “5 bảo đảm” và “6 đột phá”.

Năm bảo đảm gồm: bảo đảm thể chế thông thoáng, bảo đảm hạ tầng thông suốt, bảo đảm quản trị thông minh, bảo đảm cách làm thông dụng và bảo đảm hợp tác thông hiểu.

Thủ tướng dự lễ công bố và thực hiện nghi thức khởi động vận hành các hệ thống công nghệ thông tin của Bộ Xây dựng. Ảnh: V.LONG

Sáu đột phá gồm: đột phá về tư duy và tầm nhìn; đột phá trong huy động, tập trung nguồn lực để triển khai hạ tầng chiến lược, các dự án trọng điểm quốc gia, nhất là đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam; đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; đột phá trong phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm hoàn thành 1 triệu căn vào năm 2028; đột phá phát triển các phương thức giao thông với tầm nhìn trăm năm; và đột phá trong khắc phục tồn tại, hạn chế, đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư công.

Thủ tướng yêu cầu mạnh dạn áp dụng các cơ chế thí điểm, chỉ định thầu với nhà thầu có năng lực, uy tín, kinh nghiệm, nhưng phải công khai, minh bạch; tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, hiệu quả, phòng chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với các định hướng lớn, Thủ tướng nhấn mạnh ba nhiệm vụ cụ thể với Bộ Xây dựng.

Thứ nhất, trong tháng 12, Bộ Xây dựng rà soát các quy chuẩn, tiêu chuẩn, điều kiện liên quan đường sắt tốc độ cao để lựa chọn công nghệ, tiến tới quyết định phương thức đầu tư trong tháng 1-2026.

Thứ hai, khẩn trương thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý, nhằm thúc đẩy thị trường phát triển công khai, minh bạch, bền vững.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết ngành xây dựng. Ảnh: V.LONG

Thứ ba, tăng cường giám sát, kiểm toán các công trình, dự án ngay từ đầu để triển khai dự án nhanh, hiệu quả hơn; tránh tình trạng đội vốn, không để khuyết điểm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Phát biểu sau đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết năm 2026 được xác định là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2026-2031, đồng thời là bước khởi đầu quan trọng cho giai đoạn phát triển mới.

Bộ trưởng khẳng định Bộ Xây dựng và toàn ngành nghiêm túc tiếp thu đầy đủ, toàn diện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, cụ thể hóa thành chương trình hành động trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

“Toàn ngành sẽ tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, hành động với tinh thần chỉ bàn làm, không bàn lùi, làm hết việc, không làm hết giờ, nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”- Bộ trưởng nói.