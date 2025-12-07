Bộ Xây dựng khởi công 5 dự án giao thông lớn trải dài từ Bắc tới Nam 07/12/2025 11:55

(PLO)- Bộ Xây dựng khởi công 5 dự án lớn trải dài từ Bắc tới Nam, gồm các hạng mục đáng chú ý như tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn và TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận…

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng về công tác chuẩn bị lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào dịp 19-12. Theo kế hoạch, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức khởi công năm dự án quan trọng.

Sẽ có tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối với Trung Quốc

Tâm điểm của đợt khởi công là dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, dài hơn 419 km với 18 ga. Điểm đầu tuyến kết nối ray giữa ga Lào Cai mới và ga Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc), điểm cuối tại khu bến Lạch Huyện (Hải Phòng).

Tuyến được quy hoạch đường đôi nhưng giai đoạn đầu xây dựng đường đơn khổ 1.435 mm, vận chuyển chung hành khách và hàng hoá. Công nghệ tàu sử dụng động lực tập trung, tốc độ khai thác 120 - 160 km/giờ tùy đoạn.

Tổng mức đầu tư dự án đạt 203.231 tỉ đồng từ vốn đầu tư công, trái phiếu và ODA. Các bộ ngành đang trao đổi với Trung Quốc về quy mô vốn vay ưu đãi, lãi suất và các ràng buộc liên quan. Dự án phải hoàn thành vào năm 2030, kỳ vọng giúp vận chuyển hàng hoá giữa hai nước thuận lợi, không phải chuyển tải như hiện nay.

Dự án đường sắt tốc độ cao nối với Trung Quốc sẽ mở ra cơ hội lớn cho việc giao thương giữa hai quốc gia. Ảnh minh họa sử dụng công nghệ AI.

Tiếp đến là dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận dài 96,13 km, đi qua TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Tháp. Điểm đầu tại nút giao Chợ Đệm, điểm cuối ở phía bắc cầu Mỹ Thuận 2.

Đoạn TP.HCM - Trung Lương sẽ mở rộng từ bốn lên tám làn xe, nền đường 41 m, vận tốc 120 km/giờ. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận nâng từ bốn lên sáu làn xe, nền đường 32,25 m, vận tốc 100 km/giờ.

Trong quy hoạch dài hạn, đoạn Chợ Đệm - Vành đai 4 sẽ đạt 12 làn xe, còn đoạn Vành đai 4 - Trung Lương đạt 10 làn xe. Tuyến có hai trạm dừng nghỉ tại Km28+200 và Km78+220.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 36.172 tỉ đồng, gồm hơn 5.087 tỉ đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hơn 20.770 tỉ đồng chi phí xây dựng; gần 711 tỉ đồng chi phí thiết bị; phần còn lại là chi phí dự phòng và tư vấn. Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ được thu phí toàn tuyến, thời gian thu hồi vốn hơn 17 năm.

Việc hoàn thành mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận sớm giúp hạn chế tình trạng ùn tắc trên tuyến và tai nạn giao thông như hiện nay.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn có chiều dài 98,3 km, đi qua Quảng Trị (37,3 km) và Thừa Thiên - Huế (61 km). Tuyến được khởi công tháng 9-2019, đưa vào khai thác cuối năm 2022 với tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 7.669 tỉ đồng, quy mô phân kỳ hai làn xe, không có dải phân cách cứng.

Trên toàn tuyến có 9 đoạn vượt xe thiết kế 4 làn xe, có dải phân cách giữa. Tuy nhiên sau khi khai thác, tuyến liên tục ghi nhận tai nạn giao thông, trong đó có vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ngày 18-2-2024 giữa ôtô 7 chỗ và xe đầu kéo làm 3 người chết. Việc mở rộng tuyến đang được người dân chờ đợi để giải quyết tình trạng “nút thắt cổ chai” trên hành trình Bắc - Nam.

Hoàn thiện hai hầm trên cao tốc Bắc - Nam

Dự án hoàn thiện hầm Thần Vũ thuộc dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt trên cao tốc Bắc - Nam. Dự án được phê duyệt từ năm 2018 gồm hai hầm đơn, tim cách nhau 45 m, mỗi hầm rộng 12,75 m với 3 làn xe.

Do khó khăn nguồn lực, giai đoạn 1 chỉ hoàn thiện một ống hầm và khai thác hai làn xe ngược chiều. Ống hầm còn lại đã đào thông, thi công bêtông vỏ hầm và mặt đường tạm để sử dụng làm hầm cứu hộ, nhưng chưa đầu tư đường dẫn, thoát nước mặt và hệ thống cơ điện nên trở thành điểm nghẽn.

Dự án hoàn thiện hầm Thần Vũ có tổng mức đầu tư 2.155 tỉ đồng, cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác năm 2027.

Một số hầm trên cao tốc Bắc - Nam dù được quy hoạch hai ống hầm với 4 làn xe, nhưng hiện mới đưa vào khai thác 1 ống hầm với hai làn xe chạy. Trong ảnh là tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: V.LONG

Dự án hoàn thiện hầm Núi Vung thuộc dự án cam Lâm - Vĩnh Hảo trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, qua Khánh Hoà và Lâm Đồng. Giai đoạn 1, hầm đã có một ống hoàn thiện khai thác hai làn xe ngược chiều. Ống còn lại đã làm bêtông vỏ hầm và mặt đường tạm nhưng chưa đầu tư hệ thống thoát nước mặt và cơ điện.

Dự án hoàn thiện ống hầm còn lại nhằm hoàn chỉnh hạ tầng theo quy hoạch, đảm bảo an toàn và giảm ùn tắc qua hầm Núi Vung.

Tổng mức đầu tư dự án là 1.140,813 tỉ đồng, gồm 229 tỉ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024 và 931 tỉ đồng từ vốn đầu tư công trung hạn 2026 - 2030. Dự án cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác năm 2027.

Việc hoàn thiện các hầm trên tuyến cao tốc Bắc - Nam giúp phương tiện lưu thông nhanh hơn, giảm nguy cơ tai nạn giao thông và tránh ùn tắc vào dịp lễ, tết.