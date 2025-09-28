Bộ Xây dựng trả lời về cầu nối Cần Giờ - Vũng Tàu và đường sắt TP.HCM – Bà Rịa – Bình Dương 28/09/2025 11:19

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết hiện Cục Đường sắt đang triển khai lập quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối TP.HCM nhằm đồng bộ hóa với quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia.

Cử tri TP.HCM vừa kiến nghị Chính phủ sớm đầu tư phát triển cảng Cái Mép - Thị Vải thành cảng trung chuyển quốc tế. Đồng thời cử tri kiến nghị xây dựng cầu nối Cần Giờ - Vũng Tàu và tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối TP.HCM - Bà Rịa - Bình Dương để phát huy thế mạnh giao thông phục vụ xuất nhập khẩu và logistics.

Về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có văn bản trả lời. Theo đó, Cảng Cái Mép - Thị Vải được quy hoạch là cảng cửa ngõ, trung chuyển quốc tế. Cảng có bến cho tàu container từ 6.000 đến 24.000 TEU (container tiêu chuẩn cỡ 6 m) hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện; có khả năng tiếp nhận tàu tổng hợp, hàng lỏng/khí đến 150.000 tấn.

Đến năm 2030, khu vực cảng sẽ có 7 bến (17-18 cầu cảng) cho tàu container cỡ lớn và 2 bến (4 cầu cảng) cho tàu tổng hợp, hàng rời. Riêng khu vực Cái Mép Hạ hạ lưu sẽ được phát triển căn cứ vào nhu cầu trung chuyển hàng hóa quốc tế và sự đồng bộ hạ tầng kết nối. Dự kiến đến năm 2050, khu bến Cái Mép Hạ có quy mô khoảng 17 cầu cảng.

Hà Nội và TP.HCM đã đưa vào vận hành các tuyến metro nhưng chiều dài các tuyến còn rất hạn chế. Ảnh sử dụng công nghệ AI.

Để hiện thực hóa, Bộ Xây dựng ủng hộ việc sớm đầu tư, đưa vào khai thác khu bến Cái Mép Hạ. Hiện Bộ Tài chính và chính quyền TP.HCM đang thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án này để trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định.

Về xây dựng cầu nối Cần Giờ - Vũng Tàu, Bộ Xây dựng cho biết đây là tuyến thuộc phạm vi TP.HCM (sau sáp nhập), không nằm trong hệ thống quốc lộ hay cao tốc do Bộ quản lý.

Do đó, Bộ đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM có ý kiến với UBND TP.HCM để nghiên cứu, cập nhật dự án cầu nối này vào quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, đồng thời chủ trì tổ chức thực hiện theo thẩm quyền.

Đối với tuyến đường sắt tốc độ cao TP.HCM - Bà Rịa - Bình Dương, Bộ Xây dựng nói trong quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, khu vực này đã có nhiều tuyến quan trọng: đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư), tuyến TP.HCM – Lộc Ninh, tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành.

Hiện Bộ đã giao Cục Đường sắt lập quy hoạch chi tiết các tuyến, ga khu vực đầu mối TP.HCM, đồng thời rà soát điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường sắt đến năm 2050. Ban Quản lý dự án đường sắt cũng đang tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam cùng một số dự án khác.

Bộ Xây dựng đề nghị chính quyền TP.HCM chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Cục Đường sắt và Ban Quản lý dự án đường sắt trong quá trình triển khai. Điều này nhằm bảo đảm tính đồng bộ giữa quy hoạch trung ương và địa phương, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và vùng Đông Nam bộ.