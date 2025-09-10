4 khu vực lớn dọc tuyến metro số 2 sẽ được rà soát, xác định ranh khu vực TOD 10/09/2025 17:31

(PLO)- TP.HCM xác định ranh khu vực TOD dọc tuyến metro số 2 xung quanh khu vực 11 nhà ga và depot Tham Lương, trong đó ưu tiên 4 khu vực có quỹ đất lớn.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các sở ngành về việc tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu vực TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng) dọc theo dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao Ban Quản lý (BQL) Phát triển đô thị TP chủ trì phối hợp Sở NN&MT, Sở Tài chính, BQL Đường sắt đô thị TP, UBND các phường lập báo cáo rà soát các đồ án quy hoạch phân khu được duyệt; xác định ranh khu vực TOD dọc tuyến metro số 2 xung quanh khu vực 11 nhà ga và depot Tham Lương.

Khu đất Trung tâm triển lãm và Trung tâm Thể dục thể thao quận Tân Bình cũ. Ảnh: ĐT

Từ đó, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, pháp lý sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong ranh khu vực TOD, đề xuất phương án điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu liên quan.

Trong đó, ưu tiên 4 khu vực có quỹ đất lớn như sau: Ga Lê Thị Riêng (liên quan khu đất C30), ga Bảy Hiền (liên quan đến khu đất Trung tâm triển lãm và Trung tâm Thể dục thể thao Tân Bình), ga Phạm Văn Bạch, ga Tân Bình (liên quan đến khu đất 1/82a, Tây Thạnh), depot Tham Lương (khu vực ga Depot Tham Lương).

UBND TP giao Sở Xây dựng hướng dẫn BQL Phát triển đô thị lập báo cáo rà soát các đồ án quy hoạch phân khu được duyệt, chủ trì thẩm định điều chỉnh cục bộ các quy hoạch phân khu theo danh mục. Từ đó, trình UBND TP phê duyệt điều chỉnh cục bộ các đồ án Quy hoạch phân khu theo quy định.

Giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp BQL Phát triển đô thị và UBND các phường có liên quan đến các khu vực dự kiến phát triển TOD tổ chức rà soát hiện trạng sử dụng, pháp lý sử dụng đất (tập trung vào các quỹ đất công do Nhà nước hoặc doanh nghiệp được Nhà nước cho thuê đất).

Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn BQL Phát triển đô thị xác định chi phí lập báo cáo rà soát, hồ sơ điều chỉnh quy hoạch và xác định các khu vực mời gọi đầu tư trong phạm vi lập, điều chỉnh quy hoạch cục bộ để phát triển TOD.

UBND các phường Đông Hưng Thuận, Tây Thạnh, Tân Sơn, Tân Sơn Nhì, Tân Bình, Bảy Hiền... chủ động phối hợp rà soát hiện trạng sử dụng đất, pháp lý sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hội trong ranh khu vực TOD. Từ đó, đề xuất phương án điều chỉnh cục bộ các đồ án quy hoạch phân khu liên quan.