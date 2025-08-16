Metro số 1 tăng chuyến, chạy tới 23 giờ phục vụ khách dịp Lễ 2-9 16/08/2025 16:45

(PLO)- Dịp Lễ 2-9, metro số 1 sẽ chạy 264 lượt tàu/ngày, tăng thêm tàu và số chuyến, chạy đến 23 giờ để đáp ứng nhu cầu hành khách.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM (Trung tâm) vừa có quyết định về việc phê duyệt biểu đồ chạy tàu tuyến đường sắt đô thị số 1, Bến Thành - Suối Tiên. Tuyến metro số 1 do Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM là đơn vị vận hành.

Cụ thể, từ thứ hai đến thứ sáu, metro số 1 hoạt động từ 5 giờ đến 22 giờ. Riêng thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ, metro số 1 sẽ hoạt động từ 5 giờ giờ đến 23 giờ.

Thời gian giãn cách chạy tàu là 6-7-8 phút vào các khung giờ cao điểm, các khung giờ khác từ 10-12 phút/chuyến.

Metro số 1 có chiều dài gần 19km, di chuyển từ ga Bến Thành đến ga bến xe Suối Tiên và ngược lại, qua 14 ga. Mỗi đoàn tàu dài 61,9m, gồm 3 toa, sức chứa nhiều nhất 930 người (trong đó có 147 chỗ ngồi và 783 chỗ đứng).

Biểu đồ chạy của tuyến metro số 1 từ 16-8.

Theo đó, biểu đồ chạy của metro số 1 từ 16-8 đến hết ngày 29-8: 11 đoàn tàu sử dụng trong 1 ngày, mỗi đoàn 3 toa, 226 lượt tàu/ngày từ thứ 2 đến thứ 6, 230 lượt tàu/ngày vào thứ 7 và chủ nhật.

Dịp cao điểm phục vụ Lễ Quốc khánh 2-9, dự kiến trong 4 ngày, từ 30-8 đến 2-9. Từ ngày 30-8 đến 31-8, metro số 1 tăng lên 251 lượt tàu/ngày.

Riêng ngày 1-9, metro số 1 chạy 264 lượt tàu/ngày; Lễ 2-9 sẽ chạy 12 đoàn tàu với 264 lượt tàu/ngày, metro số 1 sẽ tăng thêm tàu và số chuyến trong ngày, đồng thời chạy đến 23 giờ, thời gian giãn cách là 6-7-10-12 phút/chuyến để đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách dịp Lễ.

Từ ngày 3-9 đến 23-12 và 25-12 đến 30-12, metro số 1 chạy 243 lượt tàu/ngày từ thứ 2 đến thứ 6, 246 lượt tàu/ngày vào thứ 7, chủ nhật. Riêng Lễ Noel và ngày cuối năm 31-12, metro số 1 chạy 264 lượt tàu/ngày.

Trước đó tần suất các chuyến tàu metro số 1 từ thứ 2 đến thứ 6 vào giờ cao điểm sẽ khoảng 7 - 12 phút. Còn vào cuối tuần, giãn cách giữa các chuyến là 8 - 12 phút.