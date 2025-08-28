Ngày 2-9, hành khách đi metro số 1, TP.HCM được miễn phí vé 28/08/2025 18:01

(PLO)- Đơn vị vận hành metro số 1 cho biết dịp Lễ 2-9 sẽ hỗ trợ 100% giá vé cho người dân đi lại.

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 cho biết để chào mừng kỷ niệm 80 Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025), công ty triển khai chương trình miễn phí vé tàu metro số 1 cho hành khách vào ngày Lễ 2-9.

Cụ thể, công ty sẽ hỗ trợ 100% giá vé cho tất cả hành khách trong ngày 2-9 thông qua một trong hai hình thức sau đây:

Dịp Lễ 2-9, người dân đi tàu metro số 1 sẽ được hỗ trợ 100% giá vé. Ảnh: ĐT

Cách 1: Sử dụng thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để thực hiện quét tại cổng soát vé.

Cách 2: Sử dụng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC, hành khách tải ứng dụng và chọn chức năng “QR Độc lập” để tạo vé và thực hiện quét mã QR tại cổng soát vé.

Lưu ý: Trong thời gian triển khai chương trình miễn phí vé, hành khách chỉ sử dụng thẻ căn cước, căn cước công dân gắn chip hoặc mã “QR Độc lập” trên ứng dụng HCMC Metro HURC để quét trực tiếp tại cổng soát vé.

Trường hợp hành khách vẫn mua vé để đi tàu, hệ thống sẽ vẫn tính phí và công ty sẽ không thực hiện hoàn trả số tiền đã thanh toán.

Chức năng “QR Độc lập” trên ứng dụng HCMC Metro HURC sẽ bắt đầu xuất hiện trên ứng dụng từ ngày 2-9 và chỉ có hiệu lực sử dụng trong ngày.

Hành khách khi sử dụng dịch vụ trên tuyến metro số 1, có thể lựa chọn một trong 8 hình thức mua vé và thanh toán như sau:

Mua vé tại máy bán vé tự động (TVM) và thanh toán bằng tiền mặt, sau đó nhận thẻ để quét khi đi qua cổng soát vé.

Thanh toán trực tiếp tại cổng soát vé vào và ra bằng thẻ thanh toán Mastercard, Visa, Napas.

Sử dụng thiết bị di động có liên kết thẻ ngân hàng để thanh toán trực tiếp tại cổng soát vé vào và ra.

Sử dụng Căn cước hoặc Căn cước Công dân đối với hành khách thuộc đối tượng ưu tiên hoặc có vé tháng đã liên kết Căn cước/Căn cước Công dân trên ứng dụng HCMC Metro HURC.

Mua vé tại quầy vé, thanh toán bằng tiền mặt hoặc quẹt thẻ ngân hàng qua máy Pos, sau đó nhận phiếu đi tàu dưới dạng mã QR.

Mua vé tại Kiosk bán vé tự động, thanh toán bằng thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử, sau đó nhận phiếu đi tàu dưới dạng mã QR.

Thanh toán qua ví điện tử, quét mã QR trực tiếp tại cổng soát vé vào và ra ở các cổng soát vé.

Mua vé trên ứng dụng HCMC Metro HURC có liên kết thanh toán với thẻ ngân hàng, ví điện tử; sau khi thanh toán hành khách nhận mã QR từ ứng dụng để đi tàu.