TP.HCM điều chỉnh lộ trình 1 số tuyến xe buýt kết nối với metro số 1 20/08/2025 11:51

(PLO)- TP.HCM thông báo điều chỉnh lộ trình 1 số tuyến xe buýt kết nối với tuyến metro số 1, bao gồm các tuyến xe buýt số 154, 157, 166 và 168.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết kể từ ngày 25-8, Trung tâm sẽ điều chỉnh lộ trình của tuyến xe buýt số 154,157, 166 và 168. Đây đều là các tuyến kết nối với tuyến metro số 1.

Cụ thể, tuyến xe buýt số 154 (Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi – Masteri An Phú), dài gần 17 km, trung bình 55 phút/chuyến, lộ trình như sau:

Lượt đi: Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM (UMT) – Đường số 60 – Đường số 46 – Đường số 69 – Đường số 43 – Đường số 70 – Đường số 35 – Nguyễn Thị Định – Đồng Văn Cống – Nguyễn Thị Định – Lê Văn Thịnh – Nguyễn Duy Trinh – Nguyễn Thị Định – Thân Văn Nhiếp – Đường số 58 - Khu dân cư Văn Minh – Đường 51 (Đường D2) – Đường D1 – Mai Chí Thọ – Lưu Đình Lễ – Đường số 10 – Đường số 6 – Đường số 9 – Đường số 1 – Đường H – Lương Định Của – Nguyễn Hoàng – Cao Đức Lân – Bùi Tá Hán – Đỗ Pháp Thuận – Đường số 24 – Vũ Tông Phan – Đường số 22 – Dương Văn An – Thái Thuận – Nguyễn Quý Đức – Song hành phải – Võ Nguyên Giáp – quay đầu – Võ Nguyên Giáp – Quốc Hương – Trần Não – Đường số 19 – Bến xe buýt dạ cầu Sài Gòn.

Lượt về: Bến xe buýt Dạ cầu Sài Gòn – Đường số 19 – Trần Não – Võ Nguyên Giáp – Song hành phải – Nguyễn Quý Đức – Thái Thuận – Dương Văn An – Đường số 22 – Vũ Tông Phan – Đường số 24 – Pháp Thuận – Bùi Tá Hán – Cao Đức Lân – Nguyễn Hoàng – Lương Định Của – Mai Chí Thọ – Đường D1 – Đường 51-AP (Đường D2) – Đường số 59 (Khu dân cư Văn Minh) – Thân Văn Nhiếp – Nguyễn Thị Định – Nguyễn Duy Trinh – Lê Văn Thịnh – Nguyễn Thị Định – Đồng Văn Cống – Nguyễn Thị Định – Đường số 35 – Đường số 70 – Đường số 43 – Đường số 69 – Đường số 46 – Đường số 60 – Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM.

TP.HCM điều chỉnh 4 tuyến xe buýt kết nối với tuyến metro số 1. Ảnh: ĐT

Tuyến xe buýt số 157 (Bến xe buýt Văn Thánh – Chung cư Đức Khải): Tuyến dài 15,5 km, trung bình 55 km/chuyến.

Lượt đi: Bến xe buýt Văn Thánh – Nguyễn Văn Thương – Điện Biên Phủ – quay đầu ngã tư Hàng Xanh – Điện Biên Phủ – Cầu Sài Gòn – Cầu Đen – song hành phải – Ga Thảo Điền – song hành phải – Nguyễn Quý Cảnh – Thái Thuận – Đường số 8 khu B – Đường Dương Văn An – Đường số 22 – Vũ Tông Phan – Trần Lựu – Đường số 4 (Lưu Đình Lễ) – Đường số 37 – Đường số 11 – Lương Định Của – Đường nội bộ chung cư 280 – Đường số 8 – Đường H – Đường số 1 – Đường số 9 – Đường số 6 – Đường số 10 – Đường số 4 (Lưu Đình Lễ) – Mai Chí Thọ – quay đầu (tại giao lộ Mai Chí Thọ – Trần Não) – Mai Chí Thọ – Trần Quý Kiên – Tạ Hiện – Trương Văn Bang – Nguyễn Địa Lô – Đồng Văn Cống – Trương Gia Mô.

Lượt về: Trương Gia Mô – Đồng Văn Cống – quay đầu tại ngã tư Mỹ Thủy – Đồng Văn Cống – Nguyễn Địa Lô – Trương Văn Bang – Bát Nàn – Trần Quý Kiên – Mai Chí Thọ – Đường số 4 (Lưu Đình Lễ) – Đường số 10 – Đường số 6 – Đường số 9 – Đường số 1 – Đường H – Đường số 8 – Đường nội bộ chung cư 280 – Lương Định Của – Đường số 11 – Đường số 37 – Đường số 4 – Trần Lựu – Vũ Tông Phan – Đường số 22 – Dương Văn An – Đường số 8 Khu B – Thái Thuận – Nguyễn Quý Cảnh – song hành phải – Trần Não – Dạ cầu Sài Gòn – Quốc Hương – Cầu Sài Gòn – Điện Biên Phủ – Nguyễn Văn Thương – Bến xe buýt Văn Thánh.

Tuyến xe buýt số 166 (Đại học Quốc Gia – Suối Tiên), dài 6,6 km, trung bình 20 phút/chuyến.

Hành trình: Đỗ Mười (Quốc lộ 1) – Võ Trường Toản – Alexandre de Rhodes (rẽ trái) – Đường T1 – (rẽ trái) – Quảng Trường sáng tạo – (quay đầu tại vòng xoay Quảng trường sáng tạo – Đường 621) – Quảng trường sáng tạo – Tạ Quang Bửu – Thánh Gióng – Vành Đai (Nguyễn Bỉnh Khiêm) – Đường 621 – Song hành Xa Lộ Hà Nội – Ga Đại học Quốc gia.

Tuyến xe buýt số 168 (Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Ngã tư Bình Thái):

Lượt đi: Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM – Đường số 17 – Hoàng Diệu 2 – Lê Văn Chí – Võ Văn Ngân (quay đầu trước cổng ĐH Sư phạm kỹ thuật) – Thống Nhất – Đường Chu Văn An – Nguyễn Văn Bá - (quay đầu) – Ga Thủ Đức – Nguyễn Văn Bá – Nguyễn Công Trứ – Thống Nhất – Võ Văn Ngân – Chương Dương – Đường số 17 – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.

Lượt về: Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM – Đường số 17 – Chương Dương – Võ Văn Ngân – Thống Nhất – Chu Văn An – Nguyễn Văn Bá – (quay đầu) – Ga Thủ Đức – Nguyễn Văn Bá – Nguyễn Công Trứ – Thống Nhất – Võ Văn Ngân – Lê Văn Chí – Hoàng Diệu 2 – Đường số 17 – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.