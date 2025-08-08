Chi tiết 6 tuyến xe buýt điện mới sẽ hoạt động ở đặc khu Côn Đảo 08/08/2025 13:24

(PLO)- Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất 6 tuyến xe buýt điện tại đặc khu Côn Đảo trong thời gian tới để người dân có thêm sự lựa chọn đi lại và bảo vệ môi trường.

Theo đó, việc phát triển hệ thống giao thông vận tải xanh, thông minh, phù hợp với đặc thù sinh thái và dân cư tại đây, nâng cao sức khỏe cộng đồng, gỡ nút thắt hạ tầng, thúc đẩy du lịch, bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao chất lượng sống và trải nghiệm du khách. Từ đó, định hình mô hình phát triển “xanh – bền vững – thông minh” có thể nhân rộng trong cả nước.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng đề xuất 6 tuyến xe buýt điện tại đặc khu Côn Đảo

Trong đó, mục tiêu đến năm 2030, tỉ lệ phương tiện tại đặc khu đạt chuẩn khí thải 100%; giảm 57% phương tiện xe mô tô, xe gắn máy hai bánh có gắn động cơ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện thân thiện môi trường.

Mật độ bao phủ của mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đạt 100%; tỉ lệ vận tải hành khách công cộng đạt 40%, trong đó tỉ lệ phương tiện vận tải hành khách công cộng sử dụng năng lượng xanh đạt 100%.

Dự kiến tỉ lệ xe taxi sử dụng điện, năng lượng xanh đạt 100%, tỉ lệ đường giao thông dành riêng cho xe đạp trên các tuyến đường đô thị xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo đạt 100%.

Sau năm 2030, 100% phương tiện xe mô tô, xe gắn máy hai bánh có gắn động cơ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện thân thiện môi trường; tỉ lệ vận tải hành khách công cộng đạt 80%.

Để đảm bảo mục tiêu trên, Trung tâm đề xuất triển khai 6 tuyến xe buýt điện tại đặc khu Côn Đảo, bước đầu xây dựng hệ thống giao thông công cộng thân thiện với môi trường.

Chi tiết 6 tuyến xe buýt điện được đề xuất triển khai tại Côn Đảo.

6 tuyến buýt bao gồm tuyến Trung tâm Côn Đảo - sân bay Cỏ Ống (15km): Lộ trình từ chợ Côn Đảo - Tô Hiệu - Nguyễn Huệ - Lê Hồng Phong - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Chí Thanh - đường Cỏ Ống - sân bay và ngược lại.

Trung tâm - cảng Bến Đầm (24,8km): Chợ Côn Đảo - Võ Thị Sáu - Trần Phú - Vũ Văn Hiếu - Nguyễn Đức Thuận - đường Bến Đầm - cảng Bến Đầm - đường Thăng Long - Huỳnh Thúc Kháng - Võ Thị Sáu - chợ Côn Đảo và ngược lại.

Các trục đường nội thị trung tâm (6,52km): Chợ Côn Đảo - Tô Hiệu - Trần Phú - Võ Thị Sáu - Nguyễn Huệ - Nguyễn An Ninh - Nguyễn Văn Linh - Hoàng Phi Yến - Nguyễn Đức Thuận - Tôn Đức Thắng - Lê Hồng Phong - Phạm Văn Đồng - chợ Côn Đảo và ngược lại.

Tuyến phía Tây Bắc - trung tâm (6,16km): Chợ Côn Đảo - Phạm Văn Đồng - Vũ Văn Hiếu - Nguyễn Văn Linh - Huỳnh Thúc Kháng - Võ Thị Sáu - chợ Côn Đảo và ngược lại.

Tuyến phía Đông Nam - trung tâm (6,16km): Chợ Côn Đảo - Phạm văn Đồng - Nguyễn An Ninh - đường nối ra Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Chí Thanh - Phan Chu Trinh - Võ Thị Sáu - Phạm Văn Đồng - chợ Côn Đảo và ngược lại.

Tuyến du lịch - BT01: Nhà Chúa Đảo - Trại Phú Hải - Bảo tàng Côn Đảo - Trại Phú Tường (Chuồng cọp Pháp) - Di tích Hàng Keo - Chuồng cọp Mỹ - Nghĩa trang Hàng Dương - Chuồng Bò - Ma Thiên Lãnh - Miếu bà Phi Yến - Chùa Núi Một và ngược lại.

Theo Trung tâm, tất cả các tuyến xe buýt điện trên đều là tuyến mở mới, được sử dụng xe điện, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách. Mỗi tuyến có 5 xe, mỗi xe có thể chở 40 khách. Số chuyến xe từ 114 - 215 trong ngày, từ 15 phút hơn có chuyến qua trạm.

Song song, tại Côn Đảo cũng sẽ xây dựng các điểm trung chuyển hành khách và bãi đậu xe tại sân bay Cỏ Ống, điểm trung chuyển cảng tàu khách Côn Đảo, cảng Bến Đầm.

Hiện Trung tâm đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát hạ tầng kỹ thuật, vị trí xây dựng bến bãi, hệ thống trạm sạc điện.