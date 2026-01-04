Khách về TP.HCM tăng mạnh, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn thông thoáng 04/01/2026 14:52

Trong ngày cao điểm nghỉ Tết Dương lịch, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác hơn 800 chuyến bay, phục vụ khoảng 139.000 lượt hành khách. Đây là thời điểm sân bay ghi nhận lưu lượng khách lớn nhất kỳ nghỉ. Trong đó, dòng khách đổ về TP.HCM ở chiều đến chiếm ưu thế rõ rệt.

Đáng chú ý, phần lớn là hành khách nội địa với hơn 42.800 lượt trong tổng số gần 73.000 khách. Tại khu vực ga đến nhà ga T1, không khí nhộn nhịp nhưng trật tự. Các băng chuyền hành lý hoạt động liên tục, lượng khách ra vào tăng cao song không xảy ra tình trạng dồn ứ. Không gian bên trong nhà ga thông thoáng, đặc biệt vào khung giờ trưa và chiều.

Ngày cuối Tết Dương lịch 2026, dù lượng khách tăng mạnh, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn duy trì trạng thái thông thoáng.

Trong khi đó, nhà ga T3 tiếp tục đóng vai trò "chia lửa" cho toàn sân bay khi đóng góp hơn 1/3 tổng sản lượng khai thác. Riêng trong ngày, nhà ga này phục vụ hơn 300 chuyến bay với khoảng 48.400 hành khách, phân bổ đồng đều giữa hai chiều đi và đến. Tại ga đến T3, dòng khách liên tục đổ về song di chuyển nhanh. Các lối ra vào được phân luồng rõ ràng, nhân sự túc trực thường xuyên để hỗ trợ.

Không gian bên trong nhà ga duy trì sự thông thoáng dù đón hơn 800 chuyến bay cất, hạ cánh.

Tại khu vực băng chuyền hành lý, các chuyến bay hạ cánh liên tục song hành khách nhận hành lý khá nhanh, không xuất hiện cảnh ùn ứ hay chen lấn.

Các băng chuyền vận hành ổn định, không xảy ra tình trạng hành lý tồn đọng.

Đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết công tác điều hành được triển khai theo phương án xây dựng từ sớm. Trọng tâm là điều tiết luồng khách tại ga đến và tăng cường nhân sự vào các khung giờ đông. Cảng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để theo dõi sát lưu lượng, sẵn sàng điều chỉnh quầy thủ tục và băng chuyền khi nhu cầu tăng đột biến.

Hành khách ưu tiên sử dụng kiosk check-in tự động để tiết kiệm thời gian làm thủ tục.

Theo đại diện cảng, việc đưa nhà ga T3 vào khai thác ổn định giúp giảm áp lực cho T1 và tạo dư địa linh hoạt trong dịp cao điểm lễ, Tết. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục khuyến khích hành khách làm thủ tục trực tuyến và tối ưu quy trình tại ga đến nhằm đảm bảo an toàn, thông suốt.

Bên cạnh hạ tầng, thói quen làm thủ tục của hành khách cũng giúp nhà ga vận hành tốt hơn. Nhiều người lựa chọn check-in online hoặc dùng kiosk tự động, giúp khu vực soi chiếu duy trì nhịp độ ổn định, hạn chế cảnh xếp hàng kéo dài.