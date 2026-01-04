Vì sao cao tốc Hậu Giang - Cà Mau vỡ tiến độ, làm lễ xong vẫn chưa thông xe? 04/01/2026 16:01

(PLO)- Dự án thành phần cao tốc Hậu Giang – Cà Mau dự kiến thông xe ngày 1-1-2026 nhưng đến nay vẫn chưa cho phương tiện lưu thông. Kiểm tra của Bộ Xây dựng cho thấy nhiều hạng mục chưa hoàn thiện, một số nhà thầu không đáp ứng yêu cầu.

Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2 do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư. Hai đoạn tuyến được đẩy nhanh thi công để tổ chức lễ khánh thành ngày 19-12.

Theo kế hoạch, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đưa vào khai thác ngày 22-12-2025. Đoạn Hậu Giang - Cà Mau dự kiến thông xe ngày 1-1-2026. Tuy nhiên đến nay, đoạn Hậu Giang - Cà Mau vẫn chưa cho phương tiện lưu thông.

Nhiều hạng mục dự án chưa hoàn tất

Kết quả kiểm tra của Bộ Xây dựng ngày 29-12-2025 cho thấy đoạn Cần Thơ - Hậu Giang vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn thành như lề đường, bậc nước, gia cố taluy… Các hạng mục này được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện để không ảnh hưởng đến việc khai thác tuyến chính.

Đối với đoạn Hậu Giang - Cà Mau, Bộ Xây dựng xác định một số đơn vị chưa bố trí đủ nhân lực, vật tư, vật liệu như hệ thống an toàn giao thông, bê tông nhựa để hoàn thành và đưa dự án vào khai thác theo kế hoạch ban đầu.

Dự án đoạn Cần Thơ - Cà Mau lẽ ra đã thông xe toàn tuyến nhưng đến nay chưa hoàn thành. Trong ảnh, lãnh đạo Chính phủ cắt băng khánh thành đoạn Cần Thơ - Cà Mau. Ảnh: V.LONG

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C – nhà thầu đứng đầu liên danh cùng các nhà thầu Thi Sơn, Hải Đăng đã nhiều lần cam kết tiến độ nhưng đều chậm trễ. Việc này dẫn đến nguy cơ tiếp tục kéo dài thời gian hoàn thành tuyến chính.

Trước thực tế trên, Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, nhằm sớm đưa toàn bộ dự án vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, nhất là dịp Tết Âm lịch 2026.

Cần có biện pháp mạnh với nhà thầu thi công chậm

Với đoạn Cần Thơ - Hậu Giang, Bộ Xây dựng giao Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ hệ thống an toàn giao thông. Các tồn tại phải được xử lý dứt điểm, cập nhật, điều chỉnh kịp thời, nhất là tại các nút giao.

Chủ đầu tư được yêu cầu tập trung hoàn thành các hạng mục trên tuyến chính như hàng rào, lề đường, rãnh bê tông, chiếu sáng; đồng thời hoàn thiện đường gom, gia cố taluy và các hạng mục còn lại theo đúng chỉ đạo, hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật, bảo đảm chất lượng và mỹ quan công trình.

Trong quá trình thi công, các nhà thầu và tư vấn giám sát phải tuân thủ nghiêm phương án tổ chức giao thông đã được duyệt.

Đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đã cho phương tiện lưu thông nhưng nhiều hạng mục vẫn chưa xong. Ảnh: V.LONG

Đối với đoạn Hậu Giang - Cà Mau, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tổ chức thi công nghiêm túc để sớm đưa tuyến chính vào khai thác, hoàn thành đường gom, nút giao, tuyến nối theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ Xây dựng.

Chủ đầu tư phải yêu cầu các nhà thầu khẩn trương huy động đủ máy móc, thiết bị, nhân lực. Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C và Hải Đăng phải tăng cường năng lực tài chính để đẩy nhanh tiến độ thảm bê tông nhựa.

Bộ Xây dựng nêu rõ với các nhà thầu tiếp tục chậm trễ, không đáp ứng yêu cầu thông xe, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận phải có biện pháp xử lý mạnh, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung; đồng thời xem xét trong quá trình đánh giá, lựa chọn nhà thầu cho các dự án khác do Bộ làm cơ quan chủ quản.

Song song đó, công tác quản lý chất lượng được yêu cầu siết chặt. Các đơn vị liên quan phải kiểm soát chặt chất lượng thi công, khắc phục ngay các tồn tại; rà soát, xử lý các vị trí mặt đường chưa bảo đảm độ bằng phẳng; tiếp tục quan trắc lún để bảo đảm ổn định lâu dài nền đường.