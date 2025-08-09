7 tuyến xe buýt xanh sẽ hoạt động ở Cần Giờ trong thời gian tới 09/08/2025 16:06

(PLO)- Thời gian tới, tại Cần Giờ sẽ có 7 tuyến xe buýt xanh, và sau năm 2030, 100% phương tiện xe mô tô, xe gắn máy hai bánh sẽ chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang xe điện.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết hiện nay Trung tâm và các đơn vị đang nghiên cứu chuyển đổi giao thông xanh tại Cần Giờ.

Hiện nay, theo khảo sát, tại Cần Giờ có 5 tuyến xe buýt đang hoạt động (3 tuyến nội huyện, 2 tuyến Rừng Sác), với tần suất thấp. Hiện tỉ lệ bao phủ của vận tải hành khách công cộng chỉ đạt 60% dân cư trong phạm vi đi bộ. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng qua các tuyến xe buýt tương đối cao trên các tuyến trục chính.

Đối với phương tiện cá nhân tại Cần Giờ, hiện có hơn 34.000 phương tiện cơ giới, với 33.060 xe mô tô, xe gắn máy hai bánh, 998 ô tô. Xe máy là phương tiện chủ yếu, 81,8% ô tô sử dụng xăng/dầu.

Thời gian tới, Cần Giờ sẽ có 7 tuyến xe buýt xanh sẽ hoạt động. Ảnh: ĐT

Với mục tiêu chuyển đổi xanh tại Cần Giờ, đến năm 2030 tỉ lệ phương tiện đạt chuẩn khí thải là 100%; 56.4% phương tiện xe mô tô, xe gắn máy hai bánh có gắn động cơ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện thân thiện môi trường; Thiết lập vùng phát thải thấp trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Đồng thời, mật độ bao phủ của mạng lưới vận tải hành khách công cộng thông qua các tuyến xe buýt là 80%; Tỉ lệ xe taxi sử dụng điện, năng lượng xanh đạt 100%; Tỉ lệ đường giao thông dành riêng cho xe đạp trên các tuyến đường đô thị xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo đạt 100%.

Sau năm 2030, TP.HCM đặt mục tiêu 100% phương tiện xe mô tô, xe gắn máy hai bánh có gắn động cơ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện thân thiện môi trường; mật độ bao phủ của mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đạt 100%.

Song song, TP cũng sẽ phát triển giao thông phi cơ giới như phát triển hệ thống cho thuê xe đạp, xe đạp điện tại các khu vực tập trung, thu hút nhu cầu đi lại lớn; Bố trí các trạm sạc năng lượng mặt trời tại các điểm cho thuê xe đạp điện; Phát triển các phương tiện đảm bảo thân thiện môi trường, được gắn hệ thống khóa thông minh sử dụng điện, không thể tách rời và có hỗ trợ tính năng GPS;...

Ngoài ra, ở khu vực Cần Giờ sẽ triển khai hành lang xanh với các giải pháp tăng cường an toàn cho người đi xe đạp và người đi bộ. Tuyến đường đề xuất là đường Duyên Hải tại thị trấn Cần Thạnh, đoạn từ nút giao với đường số 10 (gần trường THPT Cần Thạnh) đến nút giao với đường Đào Cử (gần trường tiểu học Cần Thạnh).

7 tuyến xe buýt được đề xuất khai thác ở Cần Giờ trong thời gian tới.

Để hướng tới chuyển đổi giao thông xanh tại Cần Giờ, Trung tâm cũng đã nghiên cứu mở mới một số tuyến xe buýt, điều chỉnh lộ trình nhằm thu hút nhu cầu đi lại của hành khách.



Cụ thể, tuyến số 90 (phà Bình Khánh - Cần Thạnh): tuyến dài 44km, tuyến buýt trục chính Bắc - Nam huyện Cần Giờ kết nối từ phà Bình Khánh đến bến xe Cần Giờ. Tuyến xe buýt này sẽ được nâng cấp, đổi mới phương tiện.

Tuyến số 127 (An Thới Đông - Hà Quang Vóc): tuyến dài 22,5 km, đây là tuyến buýt gom, kết nối trung tâm xã An Thới Đông, xã Tam Thôn Hiệp với tuyến số 90. Đây là tuyến buýt được kéo dài tuyến so với tuyến 127 trước đó.

Tuyến số 128 (KDL Vàm Sát - Tam Thôn Hiệp): tuyến dài 35,2 km, đây là tuyến xe buýt gom kết nối KDL Vàm Sát, trung tâm xã Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp với trục chính.

Tuyến số 129 (Phà Bình Khánh - Tam Thôn Hiệp): tuyến dài 14 km, đây là tuyến mở mới, tuyến buýt gom nối phà Bình Khánh với trung tâm xã Tam Thôn Hiệp.

Tuyến số 77 (Đồng Hòa - Cần Thạnh): tuyến dài gần 16km, đây là tuyến buýt gom kết nối phà Cần Giờ với bến xe Cần Giờ, bến tàu Đồng Hòa. Tuyến xe buýt này được điều chỉnh lộ trình, thay mới phương tiện, dịch vụ.

Ngoài ra còn có 2 tuyến buýt du lịch theo nhu cầu. Bao gồm tuyến du lịch 1 (Tắc Xuất - Căn cứ Vàm Sát), tuyến dài 37,8 km, tuyến này sẽ hoạt động theo nhu cầu của khách du lịch tại khu vực Cần Thạnh, Long Hòa, Rừng Sác...

Tuyến du lịch 2 (Căn cứ Vàm Sát - khu du lịch sinh thái Vàm Sát): tuyến dài gần 43 km, được hoạt động theo nhu cầu của du khách, kết nối các điểm du lịch tại xã Long Hòa, Lý Nhơn.

Theo Trung tâm, hiện Trung tâm và các đơn vị liên quan để rà soát hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện các tuyến xe buýt.