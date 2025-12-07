Bộ Xây dựng nêu quan điểm về đề xuất nâng cấp sân bay Quảng Trị 07/12/2025 17:50

(PLO)- Bộ Xây dựng cho rằng việc nâng cấp sân bay Quảng Trị là cần thiết, đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan bổ sung số liệu, đánh giá kỹ tác động trước khi xem xét điều chỉnh.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Trị, Cục Hàng không và Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) liên quan đề xuất điều chỉnh sân bay Quảng Trị trong quy hoạch tổng thể hệ thống sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Theo Bộ Xây dựng, việc các cơ quan liên quan đề xuất nâng cấp sân bay Quảng Trị từ cấp 4C theo tiêu chuẩn ICAO lên cấp 4E là cần thiết. Việc nâng cấp này giúp cảng hàng không đáp ứng nhu cầu vận tải dự báo và góp phần định vị Quảng Trị trở thành trung tâm logistics - công nghiệp của Bắc Trung Bộ và hành lang kinh tế Quảng Trị - Salavan (Lào) - Ubon Ratchathani (Thái Lan).

Để tăng tính thuyết phục của hồ sơ điều chỉnh, Bộ Xây dựng đề nghị Cục Hàng không và tư vấn TEDI rà soát, bổ sung số liệu dự báo nhu cầu vận tải hàng hóa của Quảng Trị và hành lang kinh tế PARA-EWEC (Quảng Trị - Salavan - Ubon Ratchathani), đặc biệt là số liệu về hàng hóa giá trị cao dự kiến vận chuyển qua cảng hàng không này.

Hình ảnh mô phỏng sân bay Quảng Trị cách sân bay Đồng Hới chưa tới 100km. Ảnh: T&T

Liên quan đề xuất hình thành trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng máy bay (MRO) tại sân bay Quảng Trị, Bộ Xây dựng dẫn lại Quyết định 648/2023 của Thủ tướng, trong đó nêu rõ định hướng đặt các trung tâm MRO tại những cảng hàng không lớn, có hạ tầng tốt và đường bay quốc tế. Hiện sân bay Chu Lai ở TP Đà Nẵng được xác định là một trong những vị trí đó.

Ngoài ra, Công ty TNHH Kỹ thuật tàu bay Hong Kong (HAECO) đang quan tâm đầu tư cung cấp dịch vụ MRO tại sân bay Vân Đồn. Nhà đầu tư dự án sân bay Gia Bình cũng đề xuất mục tiêu hướng tới trở thành trung tâm MRO của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sân bay Long Thành được định hướng hình thành trung tâm bảo dưỡng, đại tu động cơ và thiết bị hàng không ở tầm khu vực.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Cục Hàng không và tư vấn TEDI đánh giá thêm tác động của việc định hướng hình thành trung tâm MRO tại Quảng Trị đối với các cảng hàng không nêu trên, cũng như đối với Chu Lai - sân bay thuộc khu vực duyên hải miền Trung.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cho biết sân bay Quảng Trị đang được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) với thời gian vận hành, thu phí hoàn vốn khoảng hơn 47 năm. Việc nghiên cứu nâng cấp có thể dẫn tới điều chỉnh các công trình thuộc khu bay như đường cất hạ cánh, đường lăn, kéo theo tăng tổng mức đầu tư dự án.

Vì vậy, Bộ đề nghị Cục Hàng không, tư vấn TEDI làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan để đánh giá đầy đủ ảnh hưởng tới dự án PPP, gồm nhu cầu sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, tổng mức đầu tư và phương án tài chính, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, sân bay Quảng Trị đang được đầu tư theo hình thức PPP với quy mô sân bay dân dụng cấp 4C và sân bay quân sự cấp II, diện tích sử dụng đất hơn 316 ha.

Cảng hàng không này có công suất thiết kế 1 triệu hành khách và 3.100 tấn hàng hóa mỗi năm, khai thác máy bay code C như Airbus A320, A321 hoặc tương đương.

Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị (doanh nghiệp dự án) đang thi công các hạng mục giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2026. Trong quá trình triển khai, nhằm bảo đảm khai thác lâu dài, doanh nghiệp dự án đã đề xuất điều chỉnh, nâng cấp quy mô sân bay.

Theo hồ sơ điều chỉnh, các đơn vị liên quan nhận định Việt Nam hiện chưa quy hoạch trung tâm công nghiệp hàng không tầm cỡ khu vực tại miền Trung, trong khi Quảng Trị có tiềm năng hình thành tổ hợp công nghiệp hàng không, trung tâm hậu cần và trung chuyển hàng hóa của Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Việc này giúp hoàn chỉnh chuỗi logistics đa phương thức, trong đó vận tải hàng không đóng vai trò vận chuyển nhanh hàng hóa giá trị cao.