TP.HCM chuẩn bị nâng cầu Bình Phước 1 thêm 1,25m 11/10/2025 08:57

(PLO)- Cầu Bình Phước 1 trên Quốc lộ 1, nối phường An Phú Đông với phường Hiệp Bình chuẩn bị được nâng tĩnh không.

Ngay sau khi hoàn tất công việc nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1, đơn vị thi công đã di chuyển máy móc sang cầu Bình Phước 1, Quốc lộ 1 để chuẩn bị nâng tĩnh không cho cầu này. Hiện đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện cầu tạm, bệ kích để chuẩn bị kích nâng cầu Bình Phước 1 lên thêm 1,25m.

Dưới đây là hình ảnh cầu Bình Phước 1 chuẩn bị được nâng tĩnh không:

Cầu Bình Triệu 1 và cầu Bình Phước 1 là hai cây cầu được TP.HCM triển khai nâng cấp tĩnh không cầu. Việc nâng cấp tĩnh không cầu góp phần đảm bảo phát triển giao thông đường thủy tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Ngay sau khi hoàn tất công tác nâng cấp tĩnh không cầu Bình Triệu 1, toàn bộ máy móc đã được di chuyển qua cầu Bình Phước 1 để chuẩn bị nâng cấp.

Hiện đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện cầu tạm, bệ kích để chuẩn bị kích nâng cầu Bình Phước 1 lên thêm 1,25m.

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Xây dựng cho biết dự kiến qua tuần sau sẽ chính thức nâng cấp tĩnh không cầu Bình Phước 1.

Tuy nhiên, việc nâng cấp tĩnh không lần này sẽ không ảnh hưởng tới giao thông trong khu vực. Bởi lẽ việc tổ chức, phân luồng giao thông đã được ngành giao thông triển khai từ trước. Hiện chỉ có xe máy lưu thông qua cầu Bình Phước 1.

Trung tâm cho biết cầu Bình Phước 1 hiện có chiều dài gần 480m, rộng hơn 11m, tĩnh không thông thuyền chưa đến 6m, không đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu 7m theo quy hoạch giao thông đường thủy.

Giống như cầu Bình Triệu 1, cầu Bình Phước 1 cũng được sử dụng công nghệ kích nâng cầu - giải pháp này giúp nâng toàn bộ kết cấu cầu mà không cần tháo dỡ hay xây mới.

Hiện nay toàn bộ máy móc, nhân lực đã sẵn sàng cho việc nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1.

Các kỹ sư sẽ lắp đặt hệ thống hơn 100 kích thủy lực đồng bộ dưới trụ và dầm cầu. Mỗi kích chịu tải từ 400 - 500 tấn, được điều khiển tập trung bằng máy tính với sai số dưới 1mm.

Sau đó, hệ thống này sẽ toàn bộ khối cầu lên đúng cao độ thiết kế, đảm bảo độ an toàn và chính xác tuyệt đối.

Giải pháp triển khai này được cho là rút ngắn thời gian, đảm bảo an toàn.

Các phương tiện trên đường bộ vẫn lưu thông bình thường.

Hiện nay các bệ kích cơ bản đã gần xong, sẵn sàng nâng kích trong tuần tới.

Một đoạn cầu Bình Phước 1 được rào chắn để triển khai thi công.