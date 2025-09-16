Yêu cầu cảnh cáo nhà thầu vi phạm tiến độ dự án nâng cao tĩnh không cầu 16/09/2025 15:53

(PLO)- Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy có giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh thi công, hoàn thành công trình và thông xe trước ngày 31-12.

Dự án nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia - giai đoạn 1, khu vực phía nam do BQL dự án Hàng hải và Đường thủy làm chủ đầu tư, khởi công tháng 3-2024 và dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2025. Tuy nhiên, tính đến ngày 15-9, dự án chỉ mới hoàn thành phá dỡ cầu Măng Thít (tỉnh Vĩnh Long).

Việc triển khai các cầu đều chậm so với kế hoạch

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi BQL dự án Hàng hải và Đường thủy yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia.

Đến giữa tháng 9-2025, công trình cầu Ô Môn còn lại tám hộ dân thuộc phạm vi đường gom và đường đầu cầu mố M2 chưa đồng ý bàn giao mặt bằng. Ảnh: HL

Cụ thể, Bộ Xây dựng yêu cầu BQL dự án Hàng hải và Đường thủy quyết liệt, tập trung nguồn lực để rà soát, thống kê các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng của từng cầu.Từ đó, đề xuất giải pháp, xây dựng kế hoạch tháo gỡ cụ thể.

Đồng thời, cử lãnh đạo Ban trực tiếp làm việc với các cơ quan, ban, ngành địa phương để giải quyết triệt để các tồn tại, bảo đảm bàn giao phần mặt bằng còn lại cho các nhà thầu trong tháng 9-2025.

Đối với tiến độ thi công, Bộ Xây dựng cho rằng hiện nay, việc triển khai các cầu đều chậm so với kế hoạch. Do đó, Bộ yêu cầu Ban cần có giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh thi công, hoàn thành công trình và thông xe trước ngày 31-12.

Theo đó, các cầu Mỏ Cày, Mộc Hóa, Bộ yêu cầu Ban tiếp tục chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm thông xe nhằm phát huy hiệu quả đầu tư. Đối với các cầu Thới Lai, Đông Bình, Vàm Xáng - Thị Đội, Hồng Ngự, Sa Đéc, Bộ yêu cầu chỉ đạo các đơn vị rà soát, tập trung tổ chức thi công hoàn thiện các hạng mục đã có công địa. Mặt khác, chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị, vật tư để triển khai ngay các hạng mục còn lại sau khi được bàn giao mặt bằng, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Riêng đối với các cầu Ô Môn, Giồng Găng, Đông Thuận, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban có văn bản cảnh cáo các nhà thầu, gồm: Công ty CP 873-CTGT, Công ty CP ĐTXD TM Trường Thành do vi phạm tiến độ thi công. Đồng thời, khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp, như: điều chuyển khối lượng trong liên danh, bổ sung thầu phụ… để triển khai các hạng mục đường đầu cầu, mố, trụ còn lại của cầu Ô Môn, Giồng Găng, cũng như kết cấu phần trên của cầu Đông Thuận.

Sẽ điều chuyển khối lượng nếu vẫn chậm

Trước đó, ngày 9-9, BQL dự án Hàng hải và Đường thủy đã ban hành thông báo việc vi phạm hợp đồng đối với sự chậm trễ tiến độ thi công các hạng mục còn lại của công trình cải tạo cầu Giồng Găng.

Theo BQL dự án Hàng hải và Đường thủy, đơn vị đã tổ chức nhiều cuộc họp, có rất nhiều văn bản đôn đốc tiến độ và kiểm điểm việc chậm trễ, kế hoạch triển khai thực hiện các hạng mục còn lại của công trình cải tạo cầu Giồng Găng.

Theo dự án nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia - giai đoạn 1, khu vực phía Nam, cầu Thới Lai sẽ được xây dựng mới. Ảnh: CHÂU ANH

Thời gian thực hiện theo hợp đồng sẽ kết thúc vào ngày 7-10; tuy nhiên, đến đầu tháng 9-2025, các hạng mục công việc do Công ty CP ĐTXD TM Trường Thành đảm nhận, bao gồm: tháo dỡ và thi công trụ T3, trụ T4 dưới nước vẫn chưa triển khai và đã chậm khoảng 45 ngày so với tiến độ điều chỉnh và cam kết của của nhà thầu. Đáng quan tâm, việc thi công hoàn thiện xà mũ trụ T5, T6 trên cạn; sản xuất 10 dầm I33m và hoàn thiện đối với 25 dầm I33m tận dụng cầu cũ công ty vẫn chưa triển khai.

Còn đối với Công ty CP tập đoàn Đạt Phương, đến đầu tháng 9-2025, đơn vị này vẫn chưa có động thái triển khai hạng mục thi công đường đầu.

“Đây là các hạng mục nằm trên đường găng tiến độ của công trình, khối lượng công việc phải thực hiện nhiều, thời gian thi công kéo dài nên việc chậm trễ sẽ kéo theo tiến độ của rất nhiều hạng mục công việc còn lại, nhiều khả năng công trình không thể hoàn thành trong năm 2025 theo tiến độ kết thúc của dự án”, thông báo của BQL dự án Hàng hải và Đường thủy (Bộ Xây dựng) nêu.

Từ đó, BQL dự án Hàng hải và Đường thủy yêu cầu Công ty CP tập đoàn Đạt Phương huy động nhân sự, thiết bị và vật tư đến công trường để triển khai thi công ngay đối với hạng mục đường đầu cầu hai bên. Cạnh đó, hoàn thiện công tác hồ sơ, nghiệm thu và tổ chức bàn giao mặt bằng cọc khoan nhồi trụ T3, trụ T4 dưới nước cho Công ty Cổ phần ĐTXD Thương mại Trường Thành triển khai công việc tiếp theo.

BQL dự án Hàng hải và Đường thủy cũng yêu cầu Công ty CPĐTXD Thương mại Trường Thành huy động nhân sự, thiết bị và đầy đủ vật tư chính, vật tư phụ. Đồng thời, tập trung nguồn lực tài chính để triển khai thi công tháo dỡ thân trụ cầu cũ và hệ khung vây hố móng, thi công bê tông cốt thép trụ T3, trụ T4 dưới nước hoàn thành trong tháng 10-2025 để bù lại tiến độ chậm trễ. Mặt khác, hoàn thiện thi công bê tông cốt thép xà mũ trụ T5, trụ T6 trên cạn; sản xuất, hoàn thiện, vận chuyển và lao lắp dầm đối với bốn nhịp trên cạn trước ngày 7-10.

“Đến trước ngày 17-9, nếu nhà thầu không huy động được mũi thi công số 02 (hệ khung vây hố móng, bê tông, thép…) để triển khai đồng loạt cả hai mũi thi công trụ T3, trụ T4 dưới nước, BQL dự án Hàng hải và Đường thủy sẽ thực hiện việc cắt giảm, điều chuyển toàn bộ khối lượng bê tông cốt thép của trụ T3 dưới nước và thi công dầm ngang, bản mặt cầu 02 nhịp trên cạn sau khi hoàn thành lao dầm sang cho Công ty CP tập đoàn Đạt Phương đảm nhận” - BQL dự án Hàng hải và Đường thủy lưu ý nhà thầu.