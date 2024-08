3 cầu trong dự án nâng cao tĩnh không cầu ở TP Cần Thơ chưa bàn giao được mặt bằng 18/08/2024 16:43

Ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ GTVT vừa có buổi kiểm tra thực tế và làm việc với UBND TP Cần Thơ cùng các cơ quan liên quan về tiến độ dự án nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia trên địa bàn TP.

Dự án nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia giai đoạn 1 khu vực phía Nam gồm: Đầu tư xây dựng 11 cầu trên địa bàn các tỉnh Bến Tre, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Vĩnh Long và TP Cần Thơ.

Theo đó, sẽ tiến hành xây mới chín cầu, cải tạo một cầu và tháo dỡ một cầu. Tổng mức đầu tư khoảng 2.155 tỉ đồng, khởi công vào tháng 1-2024 do Ban quản lý các dự án đường thủy (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư.

Công trình cầu Ô Môn đang chậm khoảng 60 ngày so với kế hoạch, do vướng mặt bằng. Ảnh: CHÂU ANH

Cầu kênh Vàm Xáng - Thị Đội hiện hữu. Ảnh: CHÂU ANH

Trên địa bàn TP Cần Thơ có năm cầu thuộc dự án, gồm các cầu Ô Môn, Thới Lai, Đông Bình, Đông Thuận và Vàm Xáng - Thị Đội. Theo báo cáo, đến nay, tổng sản lượng thi công của năm cầu ước đạt hơn 3,8%. Trong đó, công trình cầu Ô Môn đang chậm khoảng 60 ngày so với kế hoạch, do vướng mặt bằng; ba cầu chưa bàn giao được mặt bằng, gồm: Thới Lai, Đông Thuận và Đông Bình.

Đối với ba cầu chưa bàn giao được mặt bằng, UBND huyện Thới Lai cho biết tổng diện tích đất cần thu hồi cho cả ba cầu gần 28.800m2; với 130 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay, đã thực hiện xong đo đạc, kiểm kê, xét pháp lý 129/130 hộ.

Lý giải về nguyên nhân chậm tiến độ giao mặt bằng, lãnh đạo UBND huyện Thới Lai cho biết, do vướng một số quy định ở Luật Đấu thầu có hiệu lực từ đầu năm 2024, nên mất thời gian để tổ chức đấu thầu theo quy định để lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất. Mặt khác, Luật Đất đai có hiệu lực từ 1-8 nhưng các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa được UBND TP ban hành các Quyết định thay thế theo quy định mới.

Đối với cầu Ô Môn, đến thời điểm này, UBND quận Ô Môn đã chi trả cho 58 hộ và hai tổ chức với số tiền gần 12,1 tỉ đồng. Còn 11 trường hợp chưa đồng ý với đơn giá bồi thường và một trường hợp đang tranh chấp chờ tòa án giải quyết.

Hiện, nhà thầu đang thi công cọc thép của cầu tạm trên toàn bộ phần có mặt bằng. Thép phục vụ thi công cầu dầm tạm đang được gia công cơ khí tại nhà máy.

“UBND huyện Thới Lai và các đơn vị liên quan tập trung vận động người dân bàn giao mặt bằng, nhất là những hộ có diện tích lớn. Làm sao đến 15-9 phải cơ bản bàn giao được mặt bằng ở ba cây cầu chưa bàn giao được mặt bằng. Đối với việc di dời hạ tầng kỹ thuật, các đơn vị báo cáo về UBND huyện, UBND TP những khó khăn, đề xuất, kiến nghị và có cam kết về tiến độ thực hiện” - ông Nguyễn Ngọc hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Tại buổi kiểm tra tại công trình cầu Ô Môn, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang phê bình công tác đảm bảo an toàn cho người dân trong quá trình thi công của nhà thầu.

Ông Sang yêu cầu đơn vị thi công phải đảm bảo an toàn cho bà con khi lưu thông trên những tuyến đường dân sinh hai bên cầu. Thứ trưởng Bộ GTVT đề nghị đơn vị tư vấn giám sát phải lập biên bản nếu nhà thầu thi công không đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ GTVT cùng đoàn công tác của Bộ đến kiểm tra thực tế tại công trình cầu Ô Môn. Ảnh: NGUYÊN VIỆT

“Trước mắt nhà thầu thi công sẵn sàng máy móc thiết bị, quyết tâm đối với cầu Ô Môn vì đầu tháng 9-2024 sẽ có thêm mặt bằng để thi công cầu tạm và đến hết tháng 9-2024 phải xong cầu tạm này” - Thứ trưởng Bộ GTVT lưu ý.

Đối với TP Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang, cũng bày tỏ các dự án rất cần mặt bằng để có đủ thời gian thi công; do đó, địa phương phải chốt được thời hạn bàn giao mặt bằng.

Ông Sang cũng nhấn mạnh Bộ đã làm việc nhiều lần và cũng rất chia sẻ với khó khăn của TP, tuy nhiên địa phương cũng phải chia sẻ với Bộ để sớm giải ngân được vốn.