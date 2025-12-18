Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba 18/12/2025 13:19

(PLO)- Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ngày 18-12, Tỉnh uỷ Gia Lai tổ chức lễ trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tỉnh uỷ Gia Lai tổ chức lễ trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho ông Thái Đại Ngọc.

Ông Thái Đại Ngọc đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội Nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại lễ trao tặng, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng bày tỏ tin tưởng trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy, ông Thái Đại Ngọc sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, cùng Đảng bộ tỉnh Gia Lai lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Trải qua hơn 40 năm công tác trong Quân đội, Thượng tướng Thái Đại Ngọc đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo, chỉ huy quan trọng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Dù ở bất kỳ cương vị nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ông Thái Đại Ngọc luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng Cách mạng; luôn đặt lợi ích của Đảng, của Quân đội và của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thái Đại Ngọc bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Đảng, Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý; đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tham mưu.

Trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy, ông Thái Đại Ngọc hứa sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng của Bộ đội Cụ Hồ; cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.