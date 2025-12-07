Chủ tịch Gia Lai chỉ đạo chấn chỉnh toàn diện văn phòng đăng ký đất đai 07/12/2025 18:27

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu siết kỷ luật lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và 24 chi nhánh trên địa bàn vì giải quyết hồ sơ chậm trễ.

Ngày 7-12, nguồn tin PLO, UBND tỉnh Gia Lai đã có thông báo yêu cầu Sở NN&MT chấn chỉnh toàn diện Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và 24 chi nhánh trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn còn chậm, hồ sơ tồn đọng, trễ hạn nhiều, đặc biệt tại khu vực Tây Gia Lai, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia lai yêu cầu chấn chỉnh toàn diện Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và 24 chi nhánh, đặc biệt là khu vực phía Tây Gia Lai. Ảnh: LK.

Có trường hợp chưa làm hết trách nhiệm, buông lỏng quản lý, thậm chí có biểu hiện gây phiền hà, nhũng nhiễu, phát sinh dư luận bức xúc và khiếu kiện vượt cấp. Ban Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chưa thật sự sâu sát, thiếu các giải pháp kịp thời hỗ trợ chi nhánh trong xử lý hồ sơ và tháo gỡ vướng mắc.

Thông báo nêu rõ: những hạn chế này nếu không được khắc phục sớm sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả quản lý đất đai, uy tín cơ quan nhà nước và niềm tin của người dân, cộng đồng doanh nghiệp.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở NN&MT siết kỷ luật cán bộ lãnh đạo và chấn chỉnh toàn diện Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cùng 24 Chi nhánh: yêu cầu ký cam kết trách nhiệm về tiến độ và chất lượng giải quyết hồ sơ; kiên quyết thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo để xảy ra chậm trễ, tồn đọng hồ sơ.

Trong đó, ưu tiên điều chuyển đối với những đơn vị để hồ sơ tồn đọng lớn, chậm trễ; cán bộ lãnh đạo có thời gian đảm nhiệm vị trí kéo dài, không đổi mới cách làm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; không để hình thành tư duy cục bộ, độc quyền, lợi ích nhóm.

Thực hiện kiểm điểm, kỷ luật và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đưa các nội dung này vào tiêu chí đánh giá “không hoàn thành nhiệm vụ năm” đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

Đối với Văn phòng UBND tỉnh, yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các tính năng, chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (VNPT iGate) phục vụ công tác quản lý, thống kê, giám sát tiến độ giải quyết hồ sơ đất đai.

Tham mưu UBND tỉnh các giải pháp nâng cao hiệu quả theo dõi, giám sát và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan nhà nước.

Trước mắt, tổ chức triển khai ngay quy định: thời gian phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền cấp xã không quá ba ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện, báo cáo trong tháng 12-2025.

Theo Văn phòng Chính phủ, từ ngày 1-9 đến 30-9, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công quốc gia của các Bộ, ngành và 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là 2.886.588 hồ sơ; có 69.816 hồ sơ trực tuyến chậm được tiếp nhận và 45.588 hồ sơ đang xử lý quá hạn.

Tại tỉnh Gia Lai, tiếp nhận 114.577 hồ sơ, có 106.536 hồ sơ xử lý đúng hạn, 915 hồ sơ chậm được tiếp nhận và 628 hồ sơ quá hạn đang xử lý.