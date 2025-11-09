Cần Thơ: Không yêu cầu người dân nộp bản sao khi làm sạch dữ liệu đất đai 09/11/2025 10:00

(PLO)- Sở NN&MT Cần Thơ cho biết việc thu thập thông tin được thực hiện linh hoạt, hướng đến quyền lợi người dân khi dữ liệu đất đai được số hóa đầy đủ.

Vừa qua, UBND TP Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai của địa phương này trong 90 ngày, bắt đầu từ ngày 1-9-2025.

Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở NN&MT TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) là cơ quan Thường trực thực hiện Kế hoạch nêu trên. Để rõ những công việc Sở đang thực hiện, PLO đã trao đổi với ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở NN&MT TP Cần Thơ.

Có 909.775 thửa đất đã đối khớp

. Phóng viên: Xin ông cho biết, đến nay chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai TP Cần Thơ đã thực hiện được đến đâu, có khó khăn gì không và có đảm bảo 90 ngày hoàn tất công việc không?

+ Ông Ngô Thái Chân: Về tiến độ, ngày 2-10-2025 đã thực hiện đối soát dữ liệu đợt 1 với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) với tổng số 1.634.818 thửa đất. Kết quả đối khớp chủ sử dụng đất với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia được 909.775 thửa, không đối khớp chủ sử dụng đất với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia 725.043 thửa.

Các thửa không đối khớp được này do người sử dụng đất dùng chứng minh nhân dân cũ, giấy tờ nhân thân do các cơ quan khác cấp như giấy chứng minh của quân đội, người sử dụng đất thay đổi thông tin nhân thân sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), thiếu thông tin về nhân thân…

Đối với các trường hợp này Sở NN&MT đã đã lập danh sách theo từng đơn vị xã, phường gửi về xã, phường để thu thập thông tin từ chủ sử dụng đất để số hóa và hoàn thiện hồ sơ.

Một góc đô thị Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Đến nay xã, phường trên địa bàn đã kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ công tác và kế hoạch triển khai. Kết quả thu thập hơn 50.000 và scan quét, nhập dữ liệu hơn 40.000 hồ sơ.

Hiện tại, đang trong giai đoạn đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành khối lượng dữ liệu cần phải hoàn thành theo kế hoạch. Sau khi thu thập xong dữ liệu sẽ đối soát đợt 2 với C06 dự kiến vào ngày 25-11-2025 để đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống và cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai TP.

Khó khăn là khối lượng dữ liệu rất lớn, trong khi thời gian thực hiện chỉ 90 ngày (từ ngày 1-9-2025–30-11-2025), đòi hỏi sự huy động cao độ của toàn hệ thống chính trị.

Nguồn nhân lực cấp xã còn hạn chế, vừa đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ thường xuyên, vừa phải thực hiện khối lượng lớn công việc của Chiến dịch gây áp lực rất lớn cho cấp xã.

Bộ NN&MT chưa có hướng dẫn cụ thể về kinh phí thực hiện, Sở NN&MT TP Cần Thơ chỉ vận dụng các quy định để dự toán kinh phí để triển khai.

Không yêu cầu người dân nộp bản sao

. Người dân gọi điện phản ánh đến Báo Pháp Luật TP.HCM về việc họ được yêu cầu phải nộp bản photo GCNQSDĐ và căn cước công dân (CCCD) để phục vụ cho việc này. Vậy xin hỏi, có đúng là tất cả người dân đều phải nộp bản photo GCNQSDĐ và CCCD hay không?

+ Để triển khai Chiến dịch hiệu quả, Sở NN&MT TP Cần Thơ đã nghiên cứu các quy định xây dựng hướng dẫn triển khai đến các xã, phường để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời gửi thông tin để định hướng tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức và người dân biết lợi ích của Chiến dịch để tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội.

Người dân Cần Thơ đến làm thủ tục hành chính ở cấp xã. Ảnh: NHẪN NAM

Như đã đề cập ở phần trên, còn 725.043 thửa đất chưa được đối khớp thông tin chủ sử dụng đất với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, hồ sơ cấp giấy của cơ quan nhà nước cũng chỉ lưu trữ thông tin nhân thân cũ của người sử dụng đất nên để hoàn thiện các dữ liệu này phải thu thập thông tin trực tiếp từ người dân.

Mặt khác, Chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai kỳ này ngoài việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai hiện có còn nhiệm vụ khác là xây dựng cơ sở dữ liệu nhà ở, đất ở nên phải thu thập thêm GCNQSDĐ liên quan đến nhà ở, đất ở chưa có trong cơ sở dữ liệu.

Các xã, phường tổ chức thu thập GCNQSDĐ, CCCD để phục vụ kết hợp hai nhiệm vụ của Chiến dịch là phù hợp với các chỉ đạo và hướng dẫn, mỗi địa phương có phương thức thực hiện riêng nhưng tất cả là theo phương châm trên tinh thần tự giác nhận thức được lợi ích để hợp tác cung cấp thông tin từ người sử dụng đất.

Hiện tại thành phố và các đơn vị chuyên môn triển khai chiến dịch không yêu cầu các địa phương bắt buộc người dân nộp bản sao GCNQSDĐ và CCCD.

Trong các hướng dẫn cũng nêu rất rõ là chỉ phân loại các trường hợp xảy ra trong quá trình thu thập GCNQSDĐ và CCCD để theo dõi, quản lý.

Việc thu thập thông tin cũng thực hiện linh hoạt, tạo thuận tiện cho người dân, nếu có bản sao hồ sơ thì nộp cho cán bộ đi thu thập, trường hợp không có bản sao thì cán bộ thu thập dùng thiết bị điện tử thu thập tại chỗ, đối với các trường hợp không thu thập được chỉ thống kê, báo cáo để cơ quan quản lý biết.

Mặt khác, việc làm sạch dữ liệu đất đai không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý, mà là quá trình cần sự hợp tác của cả cộng đồng. Mục tiêu cuối cùng là để người dân được hưởng lợi khi dữ liệu đất đai được số hóa đầy đủ, người dân có thể thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai như chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sẽ hoàn toàn trực tuyến, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính và không cần phải chuẩn bị các giấy tờ như hiện nay.

. Nhiều người lo lắng về việc lọt lộ thông tin cá nhân, vấn đề này được giải quyết ra sao, thưa ông?

+ Vấn đề này đã được tính toán kỹ lưỡng và sắp xếp khoa học để quản lý và số hóa thông tin từ người dân cung cấp, ở đây chỉ có những người có trách nhiệm và đủ thẩm quyền mới tiếp cận được các thông tin này.

Sở NN&MT, Công an TP, Công an và UBND các xã, phường thường xuyên phối hợp chặt chẽ để theo dõi, giám sát quá trình thực hiện Chiến dịch.

. Xin cảm ơn ông!