Mất đoàn kết ở một số bệnh viện tại Cần Thơ: ‘Xử lý dứt điểm khâu cán bộ' 06/11/2025 19:42

(PLO)- Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ chỉ ra lý do mất đoàn kết ở một số cơ sở y tế vừa qua.

Chiều 6-11, Thường trực HĐND TP Cần Thơ khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ sở y tế công lập sau sáp nhập trên địa bàn.

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, Sở Y tế đã có báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ sở y tế công lập sau sáp nhập trên địa bàn, trong đó có 8 nhóm khó khăn với 18 nội dung. Minh họa thêm cho báo cáo, một số bệnh viện (BV) như Sản Nhi Sóc Trăng, Đa khoa Hậu Giang, Tim mạch, Trung tâm y tế khu vực Trần Đề đã báo cáo khó khăn cụ thể tại đơn vị và kiến nghị TP hỗ trợ.

Kết luận buổi khảo sát, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh đề nghị UBND TP, sở ngành, đặc biệt ngành y tế quan tâm chỉ đạo triển khai tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của ngành, trong đó chú ý nguồn vốn đầu tư cho máy ở BV Tim mạch và BV đa khoa Hậu Giang.

Cạnh đó, chỉ đạo rà soát các phương án cho việc sáp nhập, hợp nhất, lựa chọn tính toán cho hiệu quả, làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế và cơ sở y tế phục vụ người dân. Liên quan vấn đề này, Chủ tịch HĐND TP gợi ý ngành y tế nên bố trí một số người ngoài ngành để họ đưa ra phương án làm kinh tế trong hệ thống y tế mang lại hiệu quả tối ưu nhất…

Đồng thời, chủ động xây dựng và đề xuất với HĐND TP ban hành cơ chế chính sách đặc thù dành riêng cho ngành y tế, trong đó chú ý vấn đề đào tạo bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực và chế độ hỗ trợ, nhất là y tế tuyến xã.

“Y tế tuyến xã toàn làm nhiệm vụ gần dân, rất quan trọng. Y tế dự phòng được xác định là quan trọng, trước đây gần như không chú trọng y tế dự phòng bằng khám, chữa bệnh. Qua đợt chống dịch mới thấy nếu làm dự phòng tốt thì đỡ cho khám, chữa bệnh…” – ông Thanh nói.

Cùng đó, quan tâm cơ cấu nguồn lực, tham mưu bố trí vốn kể cả vốn trung hạn và vốn của năm liền kề. Ông nhấn mạnh “phải biết cái gì cần trước, cái gì cần sau vì nguồn lực có hạn mà nhu cầu thì nhiều”.

Đối với Sở Y tế, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đề nghị Sở tổng hợp đầy đủ các hạn chế, đặc biệt quan tâm sớm hoàn chỉnh các văn bản pháp lý về tổ chức hoạt động, đưa danh mục các dự án, đề án để chủ động điều hành nhiệm vụ và theo dõi việc tổ chức thực hiện.

Riêng đối với một số đơn vị vừa qua mất đoàn kết nội bộ, ông đề nghị sở sớm xử lý. Ông Đồng Văn Thanh cho rằng mất đoàn kết thì một là do sắp xếp vị trí chức vụ thiếu sự dân chủ, minh bạch; hai là về tài chính, kẻ ít người nhiều, giấu giếm tạo ra nghi ngờ gây ra mất đoàn kết.

“Xử lý dứt điểm khâu cán bộ sẽ ổn. Mấy người lo cãi, giành nhau thì đưa đi hết, đưa người mới về. Phải xử lý kiên quyết, nói là làm, đề nghị mạnh dạn quyết để được việc chung” – Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh.

Song song đó, ông cũng đề nghị quan tâm hoạt động y tế dự phòng, truyền thông dân số, kế hoạch hóa gia đình, quan tâm mô hình bác sĩ gia đình; Kế hoạch đấu thầu tập trung thuốc và vật tư y tế phải đảm bảo đủ, kịp thời…