Lãnh đạo Cần Thơ thông tin về thời gian dự kiến khởi động lại dự án BV Ung bướu 500 giường 06/11/2025 13:07

(PLO)- Ngoài thông tin về thời gian dự kiến khởi động lại dự án BV Ung bướu 500 giường, lãnh đạo Cần Thơ còn yêu cầu ngành y tế sớm thúc đẩy để BV Ung bướu tiếp nhận thêm cơ sở trong Phong Điền.

Ngày 6-11, Sở Y tế TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác y tế 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp. Ảnh: NHẪN NAM

Chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đối với ngành y tế, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp yêu cầu ngành thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh và công tác điều trị, không để xảy ra ca tử vong.

Cạnh đó, quan tâm thực hiện nghiêm quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của sở, các cơ quan đơn vị. Đồng thời phải tập trung công tác đoàn kết nội bộ, nhất là các cơ sở y tế trực thuộc sở.

Lãnh đạo TP đề nghị giám đốc và phó giám đốc các bệnh viện (BV), trung tâm thuộc Sở Y tế phải làm tốt công tác đoàn kết nội bộ, muốn vậy phải công khai minh bạch, sâu sát, tăng cường gặp gỡ, trao đổi với người lao động, viên chức để tập thể cùng hiểu và chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp đề nghị ngành y tế quan tâm quy hoạch hệ thống y tế giai đoạn 2025-2030. Trong đó, quan tâm việc quy hoạch lại BV Tim mạch, trước đây đã có quy hoạch BV này 200 giường, TP đã nhiều lần xúc tiến đầu tư nhưng chưa có kết quả. Dự án được duyệt trước đây quy mô chỉ 200 giường, bà Điệp đề nghị xem xét lại vì so với hiện nay quy mô này không còn phù hợp, phải thực hiện từ 500 giường. Cùng đó, quy hoạch lại các BV, các cơ sở y tế trên địa bàn phù hợp với sự phát triển trong thời gian tới.

Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khắc phục tình trạng nợ lương của cán bộ và nhân viên tại các cơ sở y tế, kịp thời tham mưu đề xuất với UBND TP.

Một nhiệm vụ nữa là Sở chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện mua sắm thuốc, vật tư y tế đúng quy định, không để tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế ảnh hưởng việc chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cùng đó, bà cũng yêu cầu Sở theo dõi các công trình, dự án đầu tư thuộc lĩnh vực y tế. Trong đó, có công trình BV Ung bướu 500 giường, dự án sửa chữa, mua sắm vật tư y tế cho 9 trung tâm y tế của Cần Thơ trước đây.

Về dự án BV Ung bướu 500 giường, bà Điệp cho biết, kỳ họp HĐND TP ngày 14-11 tới đây sẽ trình HĐND điều chỉnh chủ trương đầu tư. Sau đó, tháng 12 sẽ thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh dự án và trong tháng 12 sẽ thực hiện việc khởi động dự án.

“Đây là nhiệm vụ của ngành cần phải tập trung trong hai tháng cuối năm, làm sao sớm khởi động lại dự án BV Ung bướu 500 giường và BV Ung bướu tiếp nhận thêm cơ sở tại trung tâm y tế huyện Phong Điền trước đây; khẩn trương lập dự án đầu tư giai đoạn 2 cơ sở này” – bà Điệp nhấn mạnh.