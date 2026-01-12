Người đàn ông 36 tuổi suy hô hấp nguy kịch vì lây thủy đậu từ con 12/01/2026 11:07

Ngày 12-1, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân BVH (36 tuổi, ngụ Hưng Yên) nhập viện khẩn cấp trong tình trạng suy hô hấp tiến triển nặng.

Theo thông tin từ gia đình, anh H bị lây thủy đậu từ con gái trong quá trình sinh hoạt và tiếp xúc gần. Khoảng sáu ngày trước nhập viện, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng đau thượng vị, đau dạ dày, sau đó chuyển sang đau họng và sốt cao.

Trong bốn ngày tự điều trị tại nhà, anh H đã dùng kháng sinh, thuốc hạ sốt, giảm ho và bôi thuốc lên các nốt phỏng nhưng tình trạng không cải thiện.

Các nốt mụn nước lan nhanh từ da đầu xuống mặt và lan ra toàn thân. Khi bệnh nhân sốt liên tục ở mức 39-40°C, gia đình có thực hiện truyền dịch tại nhà nhưng không hiệu quả nên đã đưa đến cơ sở y tế địa phương trước khi chuyển tuyến lên trung ương.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân có nhịp tim nhanh, suy hô hấp nặng và tổn thương phổi lan tỏa. Các bác sĩ phải chỉ định an thần, cho bệnh nhân thở máy với thông số oxy 100%.

Qua thăm khám, toàn thân người bệnh xuất hiện nhiều mụn nước, mụn mủ kích thước không đều, kèm theo tình trạng rối loạn đông máu và hội chứng nhiễm trùng nặng. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số CRP tăng rất cao ở mức 340,3 mg/L.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS, đây là một biến chứng rất nặng của bệnh thủy đậu. Sau 48 giờ điều trị, điểm SOFA (đánh giá mức độ suy tạng) của bệnh nhân giảm từ 4 điểm xuống còn 3 điểm.

Theo ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đây là trường hợp đặc biệt vì bệnh nhân còn trẻ, trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh lý nền. Tuy nhiên, do anh H chưa từng mắc thủy đậu và chưa được tiêm vaccine phòng bệnh nên khi nhiễm virus Varicella zoster, bệnh diễn tiến rất nhanh và nghiêm trọng. Đây cũng là trường hợp điển hình về đường lây truyền thủy đậu trong gia đình qua tiếp xúc gần.

Sau chín ngày điều trị tích cực, tình trạng hô hấp của anh H đã có dấu hiệu cải thiện, nhu cầu oxy giảm dần, rối loạn đông máu được kiểm soát và các nốt mụn nước bắt đầu khô lại.

Dù vậy, tổn thương phổi của bệnh nhân vẫn còn nặng, cần tiếp tục được theo dõi sát sao và điều trị hồi sức trong thời gian tới.