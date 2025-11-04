1 tập đoàn của Trung Quốc quan tâm đến dự án cầu Cần Thơ 2 04/11/2025 17:12

(PLO)- Bên cạnh dự án cầu Cần Thơ 2 mà nhà đầu tư Trung Quốc quan tâm, Chủ tịch TP Cần Thơ còn giới thiệu về nhu cầu đầu tư vào khu kinh tế biển Trần Đề.

Chiều 4-11, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng các sở, ngành liên quan làm việc với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) để trao đổi, hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, vận hành và quy hoạch phát triển các dự án cơ sở hạ tầng trên địa bàn.

Ông Nghiêm Giới Hòa – người sáng lập Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, tập đoàn xây dựng Đại Tây Dương, chủ tịch viện nghiên cứu Trang Nghiêm (thứ 2 từ phải qua). Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, ông Nghiêm Giới Hòa – người sáng lập Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, tập đoàn xây dựng Đại Tây Dương, Chủ tịch viện nghiên cứu Trang Nghiêm, đã chia sẻ về việc tập đoàn đang triển khai xây dựng hai cầu Tứ Liên, Ngọc Hồi và chuẩn bị khởi công xây dựng dự án đường sắt đô thị (tuyến số 5) đoạn Văn Cao – Hòa Lạc, ở Hà Nội.

Ngoài Hà Nội, tập đoàn cũng quan tâm đến sự phát triển của các tỉnh, thành phía Nam như TP.HCM, Cần Thơ, Khánh Hòa…

Theo đó, tại Cần Thơ, ông Nghiêm Giới Hòa bày tỏ quan tâm dự án cầu Cần Thơ 2 (cầu lưỡng dụng vừa đường sắt, vừa đường bộ).

“Ở Cần Thơ những việc khó không ai nhận làm thì cứ giao cho chúng tôi, chúng tôi cam kết tiến độ và chất lượng tốt. Những dự án của TP mà không có tiền, thiếu tiền cứ giao cho chúng tôi làm, chúng tôi sẽ giúp TP với một số tiền hữu hạn nhưng làm được nhiều việc” – nhà đầu tư đến từ Trung Quốc bày tỏ.

Chủ tịch UBND TP Trương Cảnh Tuyên bày tỏ trân trọng trước sự quan tâm của phía tập đoàn Thái Bình Dương.

Ông Tuyên cho biết, hiện TP đang cùng với tỉnh Vĩnh Long phối hợp Bộ Xây dựng trong việc xây dựng cầu Cần Thơ 2. Trước đây là hai phương án với hai cây cầu độc lập, còn hiện nay Bộ đang tập trung phương án một cây cầu với hai loại hình giao thông đường sắt và đường bộ. Cây cầu này Bộ Xây dựng sẽ làm chủ đầu tư, TP có trách nhiệm giải phóng mặt bằng phía Cần Thơ và phần đấu nối nhà ga thuộc phường Hưng Phú.

Tới đây, TP bổ sung quy hoạch về phát triển giao thông đường sắt đô thị của địa phương, kết nối từ nhà ga ở Hưng Phú đi về các hướng đô thị của TP hiện nay và trung tâm Sóc Trăng và Hậu Giang cũ.

Chủ tịch UBND TP Trương Cảnh Tuyên (ở giữa) giới thiệu các dự án đến nhà đầu tư. Ảnh: NHẪN NAM

Liên quan làm đường sắt đô thị, Chủ tịch TP cho biết, địa phương đang định hướng xin chủ trương của Quốc hội cho TP một nghị quyết đặc thù để triển khai theo nhiều hình thức BT, BOT, BTO…

Nếu phía tập đoàn quan tâm vấn đề này thì phía Sở Xây dựng sẽ cung cấp thêm thông tin trong lần làm việc cụ thể tới đây.

Cạnh đó, TP cũng dự kiến thành lập khu kinh tế biển ven biển của Sóc Trăng trước đây, với chiều dài bờ biển khoảng 72 km. Cảng Trần Đề nằm trong khu kinh tế biển này, dự kiến xây dựng cảng ngoài khơi, công suất 160.000 tấn. Thêm vào đó, trong vùng kinh tế biển này sẽ phát triển các vùng kinh tế về nuôi trồng thủy sản, trồng rừng và phát triển điện gió ngoài khơi.

“TP sẽ mời các tập đoàn lớn nghiên cứu, nếu khả thi thì cùng nhau hợp tác, triển khai khu kinh tế biển, đặc biệt cảng Trần Đề” – ông Tuyên nhấn mạnh.

Ngoài ra, Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên cũng giới thiệu tới nhà đầu tư về việc TP có nhu cầu xây dựng thêm một cây cầu qua sông Hậu trên địa bàn phường Ô Môn hiện nay bắc qua xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, là cầu Ô Môn.