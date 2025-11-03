Đầu tư 8.000 tỉ để biến trấu, rơm thành điện ở Cần Thơ 03/11/2025 10:05

(PLO)- Một doanh nghiệp đề xuất đầu tư nhà máy điện sinh khối khoảng 8.000 tỉ xã Vĩnh Trinh, TP Cần Thơ, sử dụng nhiên liệu chính là trấu và rơm.

Ngày 3-11, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Vương Quốc Nam họp với nhà đầu tư và các sở, ngành liên quan nghe báo cáo tình hình thực hiện Dự án Nhà máy Điện sinh khối.

Cuộc họp nghe báo cáo về dự án nhà máy điện sinh khối ngày 3-11. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, nhà đầu tư là Công ty Cổ phần phát triển điện lực Việt Nam (VNPD) báo cáo kết quả nghiên cứu khảo sát đánh giá khả thi dự án Nhà máy điện sinh khối Cần Thơ.

Theo đó, nhà máy dự kiến đặt tại xã Vĩnh Trinh. Quy mô công suất 150MW. Diện tích sử dụng, mặt đất khoảng 24,14ha, mặt nước khoảng 0,46ha.

Nguồn nhiên liệu chính của nhà máy điện sinh khối là trấu và rơm, trong bán kính 30km có vùng cung cấp là Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp.

Nhà máy sử dụng các công nghệ tốt nhất hiện nay trên thế giới đảm bảo hiệu quả tối đa cho Dự án. Tổng mức đầu tư hơn 8.024 tỉ. Thời gian hoàn vốn gần 20 năm.

Ranh giới và nhu cầu sử dụng đất của dự án.

Dự án tạo việc làm cho khoảng 200 lao động trực tiếp tại địa phương trong quá trình vận hành tại nhà máy; đảm bảo nguồn đầu ra ổn định cho khoảng ~100 doanh nghiệp xay xát; hàng ngàn lao động gián tiếp từ logistics, thu gom nhiên liệu, dịch vụ phụ trợ…

Dự kiến nguồn góp vào ngân sách giai đoạn thi công khoảng 512 tỉ, giai đoạn vận hành trung bình khoảng 220 tỉ/năm. Đem lại nguồn thu cho người nông dân khoảng 700-1.000 tỉ/năm; kích thích phát triển kinh tế vùng phụ cận. Ngoài ra, dự án góp phần thực hiện cam kết Net Zero 2050…

Phó Chủ tịch UBND TP Vương Quốc Nam kết luận buổi làm việc. Ảnh: CTV

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Vương Quốc Nam cho biết, TP ủng hộ và đồng hành cùng doanh nghiệp, nhất là những dự án năng lượng quốc gia đã có chủ trương.

Theo ông Nam, tính khả thi của dự án rất cao về kinh tế, tài chính, môi trường và xã hội.

Qua các kiến nghị của công ty, TP ghi nhận và chỉ đạo sở ngành hỗ trợ. Trong đó vấn đề đất đai, sẽ cố gắng xử lý phù hợp với vị trí mà công ty đã lựa chọn.

Phó Chủ tịch TP đề nghị Sở NN&MT cùng Sở Công Thương và các sở liên quan, giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư về chính sách đất đai và chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư, báo cáo trước ngày 10-11.