Cần Thơ xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để thao túng, thổi giá 30/10/2025 16:19

(PLO)- TP Cần Thơ sẽ xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để thao túng giá, thổi giá lên cao nhằm trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường bất động sản.

Ngày 30-10, nguồn tin PLO cho biết, Thanh tra TP Cần Thơ và các sở, ngành liên quan đang trao đổi, thống nhất ý kiến tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND TP về việc kiểm tra, thanh tra, rà soát, chấn chỉnh, xử lý việc thao túng giá, đầu tư bất động sản; công tác quản lý, sử dụng đất.

Một dự án bất động sản ở Cần Thơ. Ảnh: NN

Trước đó, ngày 14-10, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ có ý kiến chỉ đạo giao Thanh tra TP phối hợp các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính và các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, rà soát hoạt động định giá đất cụ thể và việc xây dựng, ban hành bảng giá đất; việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất.

Cạnh đó, kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý hoặc tham mưu UBND, Chủ tịch UBND TP xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền, đặc biệt là hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để thao túng giá, thổi giá lên cao nhằm trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường bất động sản,… theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.