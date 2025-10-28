Cần Thơ yêu cầu gia cố mặt đường tại các điểm thường xuyên ngập nước 28/10/2025 16:47

(PLO)- Ngoài việc dặm vá, gia cố mặt đường hư hỏng do ngập nước, UBND TP Cần Thơ còn yêu cầu chủ động thông tin cho người tham gia giao thông, chủ động có phương án phân luồng và đảm bảo giao thông các tuyến đường ngập nước.

UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản gửi Sở xây dựng và các xã, phường về việc rà soát, sửa chữa, dặm vá các tuyến đường hư hỏng để đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão, ngập nước trên địa bàn.

Mặt đường Lê Hồng Phong (phường Bình Thủy) được dặm vá khá sơ sài sau đợt triều cường lịch sử đầu tháng 9 âm lịch vừa qua. Ảnh chụp chiều ngày 28-10-2025. Ảnh: NHẪN NAM

Theo UBND TP, thời gian qua với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài, triều cường tăng cao tại trung tâm TP Cần Thơ và một số địa phương, gây ra tình trạng ngập cục bộ làm hư hỏng mặt đường, tạo ra các hố sâu (ổ gà, ổ voi), đọng nước gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân.

Để kéo dài tuổi thọ các công trình hạ tầng giao thông và đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão, ngập nước trên địa bàn Chủ tịch UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND xã, phường và các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan chủ động, tích cực thực hiện việc tăng cường kiểm tra, theo dõi, tuần đường, tuần kiểm để sớm phát hiện ngay, xử lý kịp thời khi các hư hỏng xuất hiện trên mặt đường và các hư hỏng khác.

Cũng tại đường Lê Hồng Phong (phường Bình Thủy) còn nhiều ổ gà nhỏ chưa được dặm vá kịp thời. Ảnh chụp chiều ngày 28-10-2025. Ảnh: NHẪN NAM

Trong đó, tăng cường thực hiện công tác vệ sinh mặt đường, mặt cầu đảm bảo sạch sẽ, không để tồn tại rác, đặc biệt rác sinh hoạt, rác dưới lòng đường gây tắc, nghẹt cống.

Đồng thời, triển khai kế hoạch nạo vét hệ thống thoát nước trên các tuyến đường nhằm hạn chế tình trạng ngập cục bộ, đảm bảo lưu thông thông suốt trong mùa mưa bão.

Tập trung gia cố mặt đường tại các điểm thường xuyên ngập nước; chủ động, kịp thời sửa chữa, duy tu đột xuất đối với các hư hỏng phát sinh (đặc biệt như đoạn đường khu vực công viên Nguyễn Phương Danh, xã Phong Điền); đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, duy tu các tuyến đường hư hỏng, xuống cấp.

Đoạn đường nhiều ổ gà, ổ voi trong đợt triều cường vừa qua tại khu vực công viên Nguyễn Phương Danh, xã Phong Điền. Ảnh: CTV

Chủ động thông tin cho người tham gia giao thông, kịp thời cắm biển báo hiệu đoạn đường vừa mới phát sinh các hố sâu, đoạn đường hư hỏng đang sửa chữa.

Cùng đó, giám sát hiện trường trong các đợt mưa lớn, sẵn sàng phối hợp cứu hộ, hướng dẫn phân luồng, giảm ùn tắc tại các điểm ngập.

Xây dựng phương án phân luồng đảm bảo giao thông trên các tuyến đường hay ngập cục bộ; chuẩn bị vật tư, phương tiện thiết bị và bố trí lực lượng thường trực để theo dõi, khắc phục kịp thời hư hỏng công trình đường bộ và tại các điểm hay xảy ra ùn tắc giao thông, để xử lý kịp thời, đảm bảo việc giao thông bình thường trở lại trong thời gian sớm nhất.