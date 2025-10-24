Bộ Xây dựng: Cần Thơ không nên 'ôm' quá nhiều mục tiêu khi xây dựng đô thị thông minh 24/10/2025 18:54

(PLO)- Đó là góp ý của Đoàn công tác của Bộ Xây dựng khi làm việc với UBND TP Cần Thơ về triển khai thực hiện phát triển đô thị thông minh.

Chiều 24-10, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cùng các sở, ngành làm việc với đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn dẫn đầu về tổ chức thực hiện phát triển đô thị thông minh.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn làm việc với UBND TP Cần Thơ chiều 24-10. Ảnh: NHẪN NAM

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng đã báo cáo tình hình triển khai đô thị thông minh tại TP.

Theo đó, về xây dựng kế hoạch hành động liên quan lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng, Sở cho biết sẽ triển khai các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh, ưu tiên giao thông thông minh và giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu, quản lý ngập vì đây là vấn đề then chốt.

Ngoài ra, TP cũng đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến xây dựng đô thị thông minh.

Một số thành viên trong đoàn công tác góp ý, địa phương nên chọn xây dựng những lĩnh vực thông minh phục vụ đời sống người dân đô thị.

Sở ngành liên quan phải tham mưu cho UBND TP thêm về xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng đô thị giai đoạn 2026-2031. Cụ thể, TP phải có bao nhiêu bãi đỗ xe, trong đó bao nhiêu bãi đỗ thông minh, có trạm sạc dành cho xe điện

Hay như việc TP nêu ra về vấn đề ngập lụt đô thị nhưng chưa thấy bản đồ hiện trạng ngập lụt để cảnh báo người dân. Ở điểm này, có thể đề xuất làm các bể chứa nước tạm thời, sau khi nước rút, hệ thống máy bơm tự hành sẽ tháo nước ở các bể ra ngoài.

Nhiều tuyến đường trung tâm của TP Cần Thơ ngập sâu do triều cường. Ảnh: TP

Đoàn cũng góp ý địa phương không nên đề ra quá nhiều mục tiêu trong đề án đô thị thông minh, mà nên chọn lĩnh vực. Bởi làm nhiều quá sẽ không có nguồn lực và không tập trung.

Ví dụ, Cần Thơ có đặc thù của đô thị miền Tây sông nước, nên ưu tiên nhất là ngập lụt, an ninh nguồn nước...

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn gợi ý, Cần Thơ nên có lộ trình làm đô thị thông minh theo lĩnh vực hoặc theo địa bàn, không thể nào làm thông minh ngay toàn bộ địa giới hành chính của TP mới vì không khả thi.