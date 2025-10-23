Lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025 sẽ đậm sắc màu sông nước 23/10/2025 15:23

(PLO)- Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 27-12-2025 đến ngày 1-1-2026 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc của miền sông nước Tây Nam Bộ.

Ngày 23-10, UBND TP Cần Thơ ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025.

Lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025 sẽ có nội dung đua thuyền sup. Ảnh: CTV

Theo đó, chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025 sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30 ngày 27-12-2025 và bế mạc vào ngày 1-1-2026.

Chương trình khai mạc sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc, đáng chú ý là các hoạt động diễu hành “sắc màu sông nước” tại các tuyến đường bộ khu vực trung tâm TP và trên sông Hậu. Trong đó có diễu hành ghe thuyền trên sông Hậu; Biểu diễn đờn ca tài tử trên thuyền; Biểu diễn đường phố.

Chương trình nghệ thuật khai mạc khắc họa sắc màu văn hóa sông nước đặc trưng của TP Cần Thơ thông qua những câu chuyện về ghe thuyền, sinh hoạt, sinh kế gắn với dòng sông, cùng lễ hội, tín ngưỡng dân gian và ẩm thực, chương trình tái hiện hình ảnh chợ nổi, biểu trưng sống động, nhiều sắc thái của văn hóa sông nước miền Tây…

Chương trình drone show và bắn pháo hoa (tầm thấp) chào mừng sự kiện tại khu vực cầu đi bộ, công viên Bến Ninh Kiều (phường Ninh Kiều).

Ngoài đêm khai mạc hoành tráng thì còn nhiều nội dung hấp dẫn khác trong những ngày tiếp theo như chương trình nghệ thuật phục vụ khách tham quan hàng đêm lúc 19 giờ 30 phút, từ ngày 28-12-2025 đến ngày 30-12-2025, tại công viên sông Hậu.

Triển lãm ảnh “Nhịp sống trên sông - Miền Tây xưa và nay” tại công viên Bến Ninh Kiều từ ngày 27-12-2025 đến ngày 1-1-2026.

Đua thuyền buồm trên sông Hậu ngày 28-12. Đua thuyền Sup ngày 29-12-2025 tại rạch Cái Khế

Ngoài ra, tại khu vực công viên Sông Hậu, từ ngày 27-12, còn tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, ẩm thực đặc trưng, sản phẩm OCOP, quảng bá sản phẩm du lịch của các địa phương; Chương trình quảng diễn ẩm thực và nhiều hoạt động ý nghĩa khác…