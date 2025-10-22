Cần Thơ: Dự kiến đầu tháng 11 khởi công cầu Bình Thủy

Ngày 22-10, UBND TP Cần Thơ làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp (Ban QLDA).
Tại cuộc họp, ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban QLDA đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban, trong đó có dự án nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Km0-Km7). Dự án này, UBND TP Cần Thơ đã cho bấm nút khởi công vào ngày 22-9-2025.
Theo đó, ông Cường cho biết, công ty cấp nước cam kết di dời hệ thống cấp nước trong tháng 10, nhà thầu đã chuẩn bị thiết bị, dự kiến đầu tháng 11 sẽ bắt đầu thi công cầu Bình Thủy. Cạnh đó, phần đường từ phường Thới An Đông đến cầu Bình Thủy đang bàn giao, cuối tháng này có thể thi công.
Theo báo cáo tại cuộc họp, dự án nâng cấp và mở rộng 7 km còn lại của Quốc lộ 91 đã bàn giao mặt bằng được 5 km/14 km hai bên tuyến.
Hiện nay phía bên trái từ nút giao Hùng Vương đến cầu Bình Thủy đã bàn giao do không mở rộng. Tuy nhiên, hiện mặt bằng còn vướng mái che của các nhà dân. Cầu Bình Thủy còn vướng trụ điện và hệ thống viễn thông; đường ống nước dự kiến cuối tháng khi triều cường rút mới đào được…
Cạnh đó, hệ thống đường ống cấp nước thay thế mới trên toàn tuyến đặt ở nước ngoài, hiện chưa có hàng. Mặt bằng bàn giao ngắt quãng, đoạn ngắn nhất hơn 100 m, đoạn dài nhất hơn 600 m. Nhà thầu đã đưa thiết bị vào để làm nhưng còn vướng trạm xe buýt, cây xanh, điện chiếu sáng…
Dự án có nhu cầu 300 nền tái định cư
Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỉ; có 1.084 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng. Trong đó có 867 trường hợp ảnh hưởng mới, 217 trường hợp do Sở GTVT thực hiện ở dự án mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ Ngã tư Bến xe – Trà Nóc) trước đây đã có quyết định phê duyệt kinh phí.
Nhu cầu tái định cư của dự án là 300 nền. Đã có quyết định phê duyệt 406/867 trường hợp. Trung tâm phát triển quỹ đất đã bàn giao mặt bằng hơn 5 km/14 km, trong đó lề trái hơn 4,1 km, lề phải hơn 1,3 km.