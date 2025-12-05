Mưa lũ xé toạc hạ tầng giao thông Quảng Ngãi 05/12/2025 17:38

(PLO) - Mưa lũ gây sạt lở hơn 290 điểm trên các tuyến giao thông ở Quảng Ngãi, thiệt hại hơn 120 tỉ đồng.

Mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua đã làm hệ thống giao thông ở Quảng Ngãi bị hư hỏng nghiêm trọng. Hàng trăm điểm sạt lở, hàng ngàn m3 đất đá từ các đồi núi ập xuống mặt đường, gây chia cắt, ách tắc giao thông nhiều tuyến. Thống kê ban đầu ước thiệt hại khoảng 120 tỉ đồng.

Điểm sụt lún trên Quốc lộ 24.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh này ghi nhận hơn 290 điểm sạt lở taluy, sụt lún, trôi mặt đường, hư hỏng hệ thống thoát nước trên các quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến do sở quản lý. Khối lượng đất đá sạt xuống ước tính khoảng 270.000 m³, khiến giao thông nhiều nơi bị tắc nghẽn.

Sạt lở tại xã Cà Đam khiến đường vào thôn Tang bị ách tắc.

Hàng loạt tuyến huyết mạch như Quốc lộ 24, Quốc lộ 24B, Quốc lộ 24C, các đường tỉnh 622B, 623, 626, 673, đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh… đều bị tàn phá nặng nề. Ngoài ra, hơn 360 đường liên xã, liên thôn bị sạt trôi, nhiều cầu cống bị phá hỏng.

Vị trí chia cắt hoàn toàn trên đường huyện 83.

Ông Mai Văn Hà, Phó giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi, cho biết các đơn vị đã được huy động tối đa nhân lực, máy móc, ứng trực 24/24 để hốt dọn đất đá, cây ngã đổ, gia cố mái taluy. Những vị trí sạt lở taluy dương phức tạp hoặc taluy âm nguy hiểm đều được kiểm tra, lập biên bản, đưa ra phương án xử lý.

“Chúng tôi ưu tiên thông xe bước 1 trên các quốc lộ, đường tỉnh giữ vai trò huyết mạch, đảm bảo vận chuyển hàng hóa, phục vụ cứu hộ cứu nạn. Đồng thời phối hợp chính quyền địa phương cảnh giới, đặt biển báo tại các điểm ngập sâu, chia cắt”- ông Hà thông tin.

Dù trời mưa liên tục, nhiều điểm nằm ở các cung đường đèo dốc khó tiếp cận, nhưng việc thông tuyến được coi là nhiệm vụ số 1 nên việc khắc phục triển khai khẩn trương. Đến nay, cơ bản các quốc lộ, đường tỉnh đã thông xe bước 1; song nhiều vị trí vẫn còn ngổn ngang, chờ xử lý triệt để.

Vận chuyển thực phẩm qua khu vực bị chia cắt tại xã Sơn Tây Hạ.

Hiện một số đường tỉnh như 623 vẫn bị xói trôi nền, mặt đường nên chưa thể lưu thông. Một số đường huyện tiếp tục tắc do sạt lở trở lại.

Chính quyền khắc phục tạm thời các điểm hư hỏng.

Trước tình trạng này, Sở Xây dựng Quảng Ngãi đã yêu cầu mở tuyến vòng tạm Sơn Tinh – Sơn Thượng dài khoảng 3,5 km để đảm bảo thông suốt tối thiểu cho người dân, vận chuyển hàng hóa.

Dù nỗ lực khắc phục đang diễn ra liên tục, lãnh đạo Sở Xây dựng thừa nhận đây chỉ là giải pháp tình thế. Với mức độ tàn phá quá lớn trong khi kinh phí địa phương hạn chế, việc phục hồi hoàn toàn hệ thống giao thông sau mưa lũ cần nguồn hỗ trợ đáng kể từ Trung ương.