4.000 người ở Quảng Ngãi thiếu nước sinh hoạt do công trình cấp nước xuống cấp, nước đục 03/12/2025 18:35

Ngày 3-12, UBND xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi cho biết UBND xã đã kiến nghị tỉnh đầu tư xây mới hệ thống cấp nước sinh hoạt ở khu vực trung tâm, phục vụ khoảng 4.000 người, do công trình hiện hữu liên tục cấp nước đục.

Công trình cấp nước xuống cấp vì xây dựng từ hàng chục năm trước.

Theo UBND xã Đăk Rve, công trình cấp nước sinh hoạt tự chảy ở địa phương này được làm từ hàng chục năm trước, dẫn nước từ suối thượng nguồn về các bể lọc rồi cung cấp cho các hộ gia đình. Hai năm trước, nước từng chuyển đục, người dân phải dùng nước mưa. Cơ quan chức năng chỉ khắc phục tạm thời, đến nay tình trạng tiếp tục tái diễn.

Ghi nhận cho thấy các bể chứa xuống cấp trầm trọng, cỏ mọc um tùm, nhiều bể trên cao đọng bùn, lưới lọc bám đất, chất cặn vón cục. Người dân phản ánh nước chảy về thường xuyên đục, không thể dùng trực tiếp.

Đất, chất cặn bám đầy thành bể chứa.

Theo bà Lưu Thị Thùy Phi, ở thôn 1, gia đình bà phải mua thêm hệ thống lọc sơ mới dám sử dụng vì lo ảnh hưởng sức khỏe. Còn chị Nguyễn Thị Duyên ở thôn 1 chỉ dám dùng nước máy để tắm, giặt; việc nấu ăn buộc phải mua nước bình.

Người dân lo sợ nguồn nước không đảm bảo nên không dám sử dụng.

Ông Nguyễn Tấn Vũ, Trưởng phòng Kinh tế xã Đăk Rve, thừa nhận tình trạng nước sinh hoạt đục là có thật. Do nguồn lấy từ thượng nguồn nên hễ mưa lớn hoặc khu vực có hoạt động thi công làm đất trôi xuống là nước lập tức đổi màu. Trước mắt, UBND xã yêu cầu đơn vị vận hành tăng cường lắng lọc. Về lâu dài, cần được đầu tư hệ thống nước sạch mới, ổn định, an toàn hơn.