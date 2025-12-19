Đà Nẵng khởi công nút giao nối 2 tuyến cao tốc 19/12/2025 11:57

(PLO)- Đà Nẵng khởi công dự án nút giao Quốc lộ 14B với hai tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và Hòa Liên – Túy Loan.

Sáng 19-12, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (thuộc địa phận xã Bà Nà).

Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, tổng mức đầu tư hơn 537 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào ngày 5-6-2027.

Phối cảnh nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và cao tốc Hòa Liên - Túy Loan. Ảnh: CĐT

Về quy mô, dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi theo hình thức khác mức liên thông trên cơ sở tận dụng tối đa phần tuyến đã được xây dựng của đường cao tốc.

Trên Quốc lộ 14B xây dựng cầu vượt đường cao tốc. Đoạn tuyến đầu cầu đầu tư phù hợp với quy mô của dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14B đang triển khai.

Trên tuyến cao tốc sẽ tận dụng và mở rộng cầu hiện trạng đường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan (nối thẳng với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) tại Km 78+144.



Đồng thời mở rộng đoạn chui dưới cầu vượt trên Quốc lộ 14B đảm bảo kết nối các nhánh rẽ trái gián tiếp, đồng bộ quy mô cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Dự án cũng tận dụng phần đã được đầu tư của bốn nhánh rẽ phải trực tiếp và hoàn thiện theo quy mô đã phê duyệt, bổ sung bốn nhánh rẽ trái gián tiếp.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng là chủ đầu tư kiêm điều hành dự án.

Nhà thầu thi công là Liên danh Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO - Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Nhất Huy.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng phát biểu. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng cho hay, đây là một trong năm dự án trọng điểm của TP được khởi công cùng ngày để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo ông Minh, dự án có ý nghĩa chiến lược, giải quyết dứt điểm tình trạng mất an toàn giao thông tại nút giao hiện hữu; khai thác tối đa hiệu quả của các tuyến cao tốc.

Khi hoàn thành, công trình sẽ không chỉ giảm tải áp lực giao thông cho khu vực phía tây TP mà còn mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội mới cho TP và toàn vùng.

“Đây là nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền TP trong việc cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng về phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân”, ông Minh nhấn mạnh.