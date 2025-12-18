Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi có điểm dừng xe đầu tiên 18/12/2025 14:42

(PLO)- Điểm dừng xe đầu tiên trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đang được hoàn thiện.

Ngày 18-12, các công nhân đang gấp rút thi công hoàn thiện hai điểm dừng xe đối xứng nhau tại km 96+100 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua xã Núi Thành, TP Đà Nẵng. Hai điểm dừng xe này có tổng diện tích 7,6 ha.

Clip điểm dừng xe đầu tiên trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Ghi nhận của PV, điểm dừng xe tại km 96+100 có các hạng mục chính như khu đỗ xe, nhà vệ sinh, khu cung cấp thông tin có ghế ngồi, mái che, quạt trần, bản đồ khu vực, bảng điện tử thông báo thời tiết, cảnh báo giao thông, các quy định vận hành trên cao tốc...

Điểm dừng xe đầu tiên trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sau tám năm khai thác, vận hành. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Đặng Hoài Nam, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), hai điểm dừng xe trên có tổng mức đầu tư hơn 12 tỉ đồng.

Khu vực sân đỗ xe có thể chứa cùng lúc hơn 50 ô tô. Ảnh: TẤN VIỆT

Hiện công trình đang được thi công gấp rút, phấn đấu đưa vào phục vụ từ ngày 19-12. Tất cả dịch vụ tại điểm dừng xe đều miễn phí.

Theo ông Nam, VEC đang chọn đơn vị tư vấn thiết kế để xây dựng trạm dừng nghỉ tại km 67. Trạm dừng nghỉ có quy mô lớn, với tổng mức đầu tư khoảng 200 tỉ đồng. Ngoài ra, tại km 36 sẽ có thêm điểm dừng xe hai bên đường với tổng mức đầu tư khoảng 15 tỉ đồng.

Điểm dừng xe sắp hoàn thiện, phấn đấu đưa vào phục vụ từ ngày 19-12. Ảnh: TẤN VIỆT

Chiều 18-12, Ban Quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi sẽ phối hợp Công an TP Đà Nẵng tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cho toàn bộ nhân viên tại điểm dừng xe đầu tiên.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: TẤN VIỆT

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi dài hơn 139 km do VEC làm chủ đầu tư được đưa vào khai thác từ năm 2017, quy mô bốn làn xe. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 34.500 tỉ đồng.