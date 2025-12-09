Khẩn trương điều tra vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 09/12/2025 20:10

(PLO)- Bộ Công an chỉ đạo Công an TP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, xử lý nghiêm vi phạm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện 238/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo báo cáo ban đầu, khoảng 4 giờ 10 phút rạng sáng nay 9-12, tại Km71+200 thuộc địa phận xã Tam Xuân (TP Đà Nẵng), xe ô tô khách 16 chỗ biển số 29B-081.62 đã va chạm với xe đầu kéo biển số 15C-360.35 kéo theo rơ-moóc 15R-140.06. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong và nhiều người bị thương.

Ngay sau khi nhận thông tin, lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo chính quyền TP Đà Nẵng cùng lực lượng công an, y tế khẩn trương tiếp cận hiện trường, cứu chữa nạn nhân và hỗ trợ gia đình các trường hợp tử vong.

Lãnh đạo phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng thăm hỏi, động viên các nạn nhân. Ảnh: THANH NHẬT

Công điện nêu rõ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phải chỉ đạo bố trí đầy đủ nhân lực và điều kiện y tế để cứu chữa người bị nạn, hạn chế tối đa thiệt hại; đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình nạn nhân. Thành phố phải tổ chức họp với lực lượng chức năng để đánh giá diễn biến vụ việc, xác định nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp, từ đó đưa ra giải pháp phòng ngừa trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng được yêu cầu rà soát việc chấp hành pháp luật về vận tải đường bộ của các doanh nghiệp, chủ xe và lái xe liên quan; đặc biệt là kiểm tra điều kiện an toàn phương tiện, thời gian lái xe liên tục và công tác tuần tra, xử lý vi phạm trên các tuyến cao tốc. Những trường hợp vi phạm, nếu có, phải bị xử lý nghiêm theo quy định.

Bộ Công an được giao chỉ đạo Công an TP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm, nhất là liên quan đến điều kiện an toàn phương tiện và việc tuân thủ quy định của lái xe.

Công an các đơn vị, địa phương phải tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải bằng ô tô, đặc biệt đối với xe chở khách, chở hàng; rà soát thiết bị giám sát hành trình và xử lý các trường hợp vi phạm quy định an toàn.

Bộ Xây dựng được giao rà soát, tổ chức giao thông khoa học trên các tuyến cao tốc, tăng cường cảnh báo an toàn, nhất là đối với lái xe lưu thông ban đêm. Đồng thời, Bộ Xây dựng phải chỉ đạo các địa phương rà soát về điều kiện an toàn phương tiện kinh doanh vận tải hành khách.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phải thường xuyên đôn đốc bộ, ngành và địa phương triển khai các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phối hợp với các cơ quan truyền thông và UBND các địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức người điều khiển phương tiện.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Công điện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025.