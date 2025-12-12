Khởi tố vụ án liên quan tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Ngày 12-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ liên quan vụ tai nạn trên cao tốc Quảng Ngãi – Đà Nẵng.
Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 4 giờ 12 phút ngày 9-12, tại Km 71+200 tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, làm bốn người tử vong, bảy người bị thương.
Điều tra ban đầu xác định, tài xế ô tô khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 29B-081.62 chạy trên cao tốc theo hướng Quảng Ngãi – Đà Nẵng đã không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện đi cùng chiều phía trước.
Xe khách đã tông mạnh vào phía sau xe ô tô tải đầu kéo 15C-360.35, kéo theo sơ mi rơ moóc 15R-149.06, đang lưu thông cùng chiều, dẫn đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.
Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý.