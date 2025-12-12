Khởi tố vụ án liên quan tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 12/12/2025 19:13

(PLO)- Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ liên quan vụ tai nạn trên cao tốc Quảng Ngãi – Đà Nẵng.

Ngày 12-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ liên quan vụ tai nạn trên cao tốc Quảng Ngãi – Đà Nẵng.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 4 giờ 12 phút ngày 9-12, tại Km 71+200 tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, làm bốn người tử vong, bảy người bị thương.

Điều tra ban đầu xác định, tài xế ô tô khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 29B-081.62 chạy trên cao tốc theo hướng Quảng Ngãi – Đà Nẵng đã không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện đi cùng chiều phía trước.

Xe khách đã tông mạnh vào phía sau xe ô tô tải đầu kéo 15C-360.35, kéo theo sơ mi rơ moóc 15R-149.06, đang lưu thông cùng chiều, dẫn đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn được đưa vào bệnh viện cấp cứu, theo dõi.

Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý.