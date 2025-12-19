Cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột thông xe kỹ thuật 19/12/2025 11:33

Ngày 19-12, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khánh thành và thông xe kỹ thuật dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1) và dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông Buôn Ma Thuột.

Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk theo dõi bản đồ các tuyến đường. Ảnh: T.H

Đây là các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có chiều dài hơn 48 km, tổng mức đầu tư 6.165 tỉ đồng, khởi công năm 2023.

Còn dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông Buôn Ma Thuột dài 39 km, tổng mức đầu tư 1.841 tỉ đồng, khởi công năm 2021.

﻿Ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu. Ảnh: T.T

Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết những ngày đầu triển khai các dự án gặp nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên, xác định đây là những công trình trọng điểm nên cả hệ thống chính trị của tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc với tinh thần khẩn trương và quyết tâm cao nhất.

Đặc biệt, hưởng ứng “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc" của Thủ tướng Chính phủ, toàn hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt. Đến nay, các dự án trên cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng theo cam kết.

Dự án thành phần 3, cao tốc Khánh Hòa -Buôn Ma Thuột đoạn qua tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: T.H

"Việc đưa các dự án vào khai thác sẽ phát huy hiệu quả trục ngang kết nối Tây Nguyên với các trung tâm kinh tế, cảng biển. Tạo dư địa và không gian phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh cho kinh tế địa phương", ông Thái nhấn mạnh.