Chính thức thông xe kỹ thuật 14,7 km Vành đai 3 TP.HCM 19/12/2025 11:04

(PLO)- TP.HCM chính thức thông xe kỹ thuật 14,7 km phần tuyến chính cầu cạn Vành đai 3, đánh dấu mốc hoàn thành quan trọng của dự án hạ tầng giao thông chiến lược vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sáng 19-12, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật 14,7 km phần tuyến chính cầu cạn trên địa bàn phường Long Bình, Long Phước, Long Trường thuộc dự án thành phần 1, xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc).

Ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Giao thông cho biết, dự án có tổng chiều dài khoảng 76,34 km, đi qua địa phận TP.HCM và 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương cũ, Long An cũ.

Dự án được chia thành 8 dự án thành phần bao gồm 4 dự án thành phần xây dựng và 4 dự án thành phần giải phóng mặt bằng do UBND TP.HCM, UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An làm cơ quan chủ quản, triển khai đầu tư theo hình thức đầu tư công. Sơ bộ tổng mức đầu tư các dự án thành phần là 75.378 tỉ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức thông xe kỹ thuật.

Trong đó, dự án thành phần 1, xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) được UBND TP phê duyệt với tổng chiều dài khoảng 47,3 km, bao gồm 2 đoạn. Cụ thể đoạn đi cao qua địa bàn TP Thủ Đức cũ (khoảng 14,7 km) và đoạn đi bằng qua địa bàn các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh cũ (khoảng 32,6 km).

Ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Giao thông.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Quy mô đầu tư đầu tư phân kỳ 4 làn xe và đường song hành hai bên (đường đô thị 2 - 3làn xe) đầu tư không liên tục. Giải phóng mặt bằng cho giai đoạn hoàn chỉnh, bề rộng từ 63-120 m. Tổng mức đầu tư khoảng 22.412 tỉ đồng. Thời gian thực hiện giai đoạn từ năm 2022-2027 (chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành năm 2026, quyết toán năm 2027).

Ban Giao thông tặng giấy khen cho các nhà thầu, các đơn vị thi công.