Vành đai 3 phía Tây TP.HCM: 10-2-2026 phải thông xe, đưa vào khai thác một số hạng mục 11/12/2025 19:52

Chiều 11-12, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã đi thực địa dự án Vành đai 3 TP.HCM khu vực phía Tây, nơi đang diễn ra những hạng mục thi công quan trọng của dự án trọng điểm quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường thực địa Vành đai 3 phía Tây.

Thông tuyến 22km ngày 19-12

Ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, cho biết đơn vị đang làm chủ đầu tư hai dự án thành phần.

Ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban giao thông, báo cáo dự án.

Dự án thành phần 1 có chiều dài 47,3 km, gồm 14,7 km đi qua TP Thủ Đức và 32,6 km qua Củ Chi - Hóc Môn - Bình Chánh. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc cấp 100, giai đoạn đầu phân kỳ 4 làn xe, kèm hai tuyến đường song hành 2–3 làn xe. Tổng vốn đầu tư lên tới 22.412 tỉ đồng. Dự án thành phần 2 giải phóng mặt bằng trên diện tích 410 ha với kinh phí 18.975 tỉ đồng.

Công trường Vành đai 3 nhộn nhịp.

Riêng nhu cầu vật liệu cho dự án thành phần 1 lên đến 2,5 triệu m³ đá. Đến nay, 1,2 triệu m³ đã được vận chuyển về công trường, đạt 47%. Dự án còn thiếu khoảng 1,3 triệu m³. Từ nay đến cuối năm 2025, các gói thầu đoạn Củ Chi – Hóc Môn – Bình Chánh cần bổ sung thêm 150.000 m³ để đảm bảo tiến độ. Hiện sản lượng thi công tại khu vực này đã đạt 60% giá trị hợp đồng.

﻿ ﻿ Các nhà thầu báo cáo tiến độ dự án.

Trên tổng chiều dài 32,6 km tuyến phía Tây có đến 28,5 km phải xử lý đất yếu. Đến nay, 22 km đã hoàn thành xử lý, trong đó 2 km đã dỡ tải và đang thi công cấp phối đá, 6 km chờ dỡ tải.

Khoảng 5,6 km còn lại sẽ được triển khai bơm hút chân không từ tháng 12-2025. Đây là các đoạn có thời gian xử lý đất yếu trung bình 4 tháng, vì vậy toàn bộ khối lượng sẽ hoàn tất trong tháng 4-2026, đảm bảo mục tiêu thông xe vào ngày 30-6-2026.

Vành đai 3 nhìn từ trên cao.

Hệ thống cầu trên tuyến phía Tây gồm 20 cầu với tổng chiều dài 4,2 km. Đến ngày 19-12, dự kiến 13 cầu sẽ được thông tuyến; 7 cầu còn lại, trong đó có cầu vượt Quốc lộ 22, cầu Kênh 3, Kênh 2, Kênh 4, cầu vượt TL10, cầu Kênh Liên Vùng, cầu Kênh Thầy Thuốc và cầu Xáng Ngang, đang gấp rút gác dầm và thi công bản mặt.

Từ tình hình thực tế, các mốc tiến độ quan trọng đã được xác định rõ:

19-12-2025 thông tuyến khoảng 22 km.

Trước Tết Nguyên đán sẽ hoàn thành thông xe kỹ thuật cầu Kênh Thầy Thuốc để kết nối thông suốt với Long An và Bình Dương.

30-4-2026 sẽ thông xe 27 km.

30-6-2026, toàn bộ 32,6 km đoạn phía Tây của Vành đai 3 sẽ chính thức thông xe.

Ngày 10-2-2026, đưa vào khai thác một số hạng mục

Sau khi nghe báo cáo từ các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh tiến độ thi công Vành đai 3, đoạn phía Tây đang chậm hơn so với cam kết. Các mốc tiến độ đăng ký cho ngày 19-12 hầu như không đáp ứng yêu cầu, điều kiện để thông xe kỹ thuật vẫn chưa được đảm bảo.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM có nhiều chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ.

Nguyên nhân của sự chậm trễ đến từ khó khăn như nguồn vật liệu đá khan hiếm, việc huy động cát chưa đủ, một số nhà thầu gặp vướng mắc tài chính, cộng thêm thời tiết mưa kéo dài, gây bất lợi cho quá trình thi công.

Trước thực trạng đó, ông yêu cầu các đơn vị liên quan phải tập trung tối đa nhân lực, tăng số mũi thi công, chủ động khắc phục ngay các phần chậm nhằm bù lại tiến độ đã mất.

Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu mốc 10-2-2026, tức còn 60 ngày nữa, phải hoàn thành thông xe kỹ thuật đoạn từ gói XL4 (thuộc dự án thành phần 5 – Bình Dương) đến hết gói XL6 của dự án thành phần 1. Trong đó, một số hạng mục quan trọng cần được đưa vào khai thác sớm, người dân có thể lưu thông, đặc biệt là cầu Kênh Thầy Thuốc và cầu Bình Gởi.

Ông Cường cũng yêu cầu chủ đầu tư, Ban giao thông TP.HCM, Ban giao thông Bình Dương khẩn trương thống kê nhu cầu đá cho năm 2025 và phần còn lại của 2026, để có kế hoạch cung ứng rõ ràng. Cạnh đó, dù nguồn cát không thiếu nhưng khó khăn lớn nằm ở khâu vận chuyển và kinh phí huy động, vì vậy chủ đầu tư cùng Ban giao thông cần sớm đề xuất giải pháp thực tế và khả thi.

Về công tác tổ chức thi công, ông Cường nhấn mạnh yêu cầu toàn bộ hệ thống từ chủ đầu tư đến các nhà thầu phải huy động tổng lực vật liệu, thiết bị, nhân công, tài chính… đều phải được ưu tiên tuyệt đối để phục vụ công trình.

Thi công phải tăng tốc tối đa, triển khai 3 ca 4 kíp, tăng số mũi thi công, làm ngày làm đêm để kịp đẩy nhanh tiến độ và bù lại những gói thầu đã bị trễ hẹn. Chủ đầu tư phải lập bảng theo dõi tiến độ chi tiết, cập nhật hằng ngày để kịp thời xử lý.

Ông Cường nhấn mạnh: "Với mặt bằng đã sạch, thời tiết đang thuận lợi hơn và các vướng mắc cơ bản đã được tháo gỡ, đoạn Vành đai 3 phía Tây không còn lý do để chậm trễ. Các đơn vị phải tận dụng mọi điều kiện thuận lợi để bứt tốc thi công, đưa công trình trở lại quỹ đạo đúng như kỳ vọng của chính quyền và người dân TP.HCM."