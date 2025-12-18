Suy thận tuổi đôi mươi: Hồi chuông cảnh báo từ talkshow chuyên gia 18/12/2025 19:00

(PLO)- Ngày 18-12, báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp Hệ thống y khoa Ngọc Minh tổ chức talkshow “ Suy thận tuổi đôi mươi: Nguy cơ và những cảnh báo ”, trước thực tế bệnh suy thận giai đoạn cuối đang ngày càng trẻ hóa, có bệnh nhân chỉ mới đôi mươi.

Chương trình có sự tham gia của BS.CKII Trần Lê Quân, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh; BS.CKII Bùi Thị Ngọc Yến, Bộ môn Nội, Đại học Y Dược TP.HCM và TS.BS.CKII Phạm Văn Hiền, ­­­Tổng thư ký Hội Lọc máu Việt Nam, Ủy viên BCH Hội Tiết niệu Thận học TP.HCM, Khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại talkshow, các chuyên gia phân tích những nguyên nhân khiến suy thận trẻ hóa, trao đổi về cách nhận biết suy thận giai đoạn đầu, các phương pháp điều trị hiện nay và vai trò của tầm soát định kỳ đối với người trẻ.

Bên cạnh đó, talkshow giải đáp trực tiếp thắc mắc của bạn đọc liên quan chạy thận nhân tạo, ghép thận, chi phí điều trị và những thay đổi cần thiết trong lối sống để phòng ngừa suy thận, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, về việc chăm sóc thận từ sớm.