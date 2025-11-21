Trở về từ ổ lừa đảo trực tuyến, cô gái nguy kịch vì suy thận nặng 21/11/2025 13:14

(PLO)- Cô gái 22 tuổi bị suy thận nặng, phải nhập viện phẫu thuật khẩn sau hơn 1 năm bị đánh, bắt nhịn tiểu, dẫn đến di chứng sỏi thận, sỏi niệu quản, suy thận nặng.

Ngày 21-11, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) cho biết vào đêm 9-11, khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân NTN (22 tuổi, quê An Giang) trong tình trạng sốc nhiễm trùng, đau dữ dội, nôn ra máu do suy thận nặng.

Các bác sĩ phải truyền 3 đơn vị máu và phẫu thuật khẩn để tháo mủ ngay trong đêm. Sau đó, ê-kíp lấy ra lượng sỏi thận, sỏi niệu quản và sỏi bàng quang nhiều đến “đầy một vốc tay”, trong đó có viên lớn gần bằng quả trứng gà so.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bình Dân, bệnh nhân N mồ côi mẹ từ 5 tháng tuổi, không được đi học, không có giấy tờ tùy thân. Tháng 9-2024, vì muốn kiếm tiền nuôi con nhỏ, N nghe lời rủ rê sang Campuchia làm việc trên máy tính nhưng bị đưa vào khu tổ hợp lừa đảo trực tuyến. Công việc của N là tạo tài khoản ảo để dụ “con mồi”, sau đó các thành viên khác thực hiện lừa đảo.

Bệnh nhân N đang điều trị tại Bệnh viện Bình Dân. Ảnh: BVCC

Môi trường làm việc khắc nghiệt đến mức nếu không tìm được “khách”, N bị cấm rời vị trí, thậm chí không được đi vệ sinh. Việc phải nhịn tiểu kéo dài, ăn uống thiếu thốn cùng nỗi sợ hãi khi chứng kiến người khác bị đánh đập đã khiến N suy sụp.

Đầu tháng 11-2025, N đau hông dữ dội, phù nề, không thể đứng. Khi không còn khả năng làm việc, quản lý đuổi cô ra ngoài.

Được người dân hỗ trợ đưa về biên giới, N nhập viện tại An Phú (An Giang) trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ cảnh báo nếu không chuyển tuyến ngay trong đêm, cô sẽ không qua khỏi.

Nhập Bệnh viện Bình Dân lúc nửa đêm 9-11, bệnh nhân được xác định sốc nhiễm do sỏi thận, sỏi niệu quản phải, sỏi bàng quang, suy thận và liên tục ói ra máu.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, hết sốt nhưng vẫn đối mặt nguy cơ suy thận, cần điều trị tích cực trong thời gian dài.

Theo Bệnh viện Bình Dân, khó khăn lớn nhất hiện nay là bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân, không có bảo hiểm y tế nên việc tiếp cận các nguồn hỗ trợ chính thống gặp nhiều trở ngại.

Gia đình làm thuê, chạy ăn từng bữa đã kiệt quệ hoàn toàn sau chuyến xe đưa cô vào TP.HCM. Chị gái của bệnh nhân N cho biết thời điểm cấp cứu, trong túi chỉ còn đúng 30.000 đồng, không biết xoay sở viện phí ra sao.